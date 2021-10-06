Факты месяца: пятый океан, космический ураган и перо динозавра

Это ископаемое перо (на фото выше) нашли 160 лет назад. Ученые до сих пор исследуют динозавра, которому оно когда-то принадлежало.

С тех самых пор, как в 1861 году его извлекли на свет из известнякового карьера в немецкой Баварии, это первое известное науке ископаемое перо остается этакой палеонтологической иконой: поразительно похожее на перья современных птиц и при этом невообразимо древнее. Перо возрастом 150 миллионов лет стало первой окаменелостью, которую обозначили как Archaeopteryx lithographica. Сейчас так называют вид оперенного динозавра: позже его окаменелости нашли менее чем в трех километрах от самого пера. Райан Карни, палеонтолог из Университета Южной Флориды, опубликовал в журнале Scientific Reports статью: он утверждает, что перо, обнаруженное в Баварии, было частью оперения левого крыла археоптерикса. Сейчас ученый пытается понять, как именно археоптерикс махал крыльями: выяснить, было ли животное способно к машущему (активному) полету или только к планирующему (пассивному).