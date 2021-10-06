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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Факт

Факты месяца: пятый океан, космический ураган и перо динозавра

National Geographic Россия
06 октября 2021
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Фото: Музей естествознания, Берлин
Немного интересностей из мира природы и науки – выпуск за октябрь 2021.

На крыле динозавра? 

Это ископаемое перо (на фото выше) нашли 160 лет назад. Ученые до сих пор исследуют динозавра, которому оно когда-то принадлежало. 

С тех самых пор, как в 1861 году его извлекли на свет из известнякового карьера в немецкой Баварии, это первое известное науке ископаемое перо остается этакой палеонтологической иконой: поразительно похожее на перья современных птиц и при этом невообразимо древнее. Перо возрастом 150 миллионов лет стало первой окаменелостью, которую обозначили как Archaeopteryx lithographica. Сейчас так называют вид оперенного динозавра: позже его окаменелости нашли менее чем в трех километрах от самого пера. Райан Карни, палеонтолог из Университета Южной Флориды, опубликовал в журнале Scientific Reports статью: он утверждает, что перо, обнаруженное в Баварии, было частью оперения левого крыла археоптерикса. Сейчас ученый пытается понять, как именно археоптерикс махал крыльями: выяснить, было ли животное способно к машущему (активному) полету или только к планирующему (пассивному). 

Пятый океан

Границы океанов показаны толстыми синими линиями. Тонкие линии обозначают границы акваторий меньшего размера, таких как моря, заливы или бухты.
Австралийский центр антакртических данных, международная гидрографическая организация, НАСА

Недавно признанный Национальным географическим обществом Южный океан вместе с Северным Ледовитым, Атлантическим, Индийским и Тихим океанами – одна из основных составляющих гидросферы Земли. На картах его северная граница установлена по 60-й параллели южной широты (за исключением моря Скоша и пролива Дрейка) – и это, конечно, условность. Фактически Южный океан отделен от других океанов Антарктическим циркумполярным течением, границы которого слишком подвижны, чтобы прочертить их на карте. 

Магнетизм мухоловки

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Пол Староста, Getty Images
National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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