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Факт

Горностай и гипнотический танец смерти

Софья Демьянец
09 сентября 2019
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Горностай обычно съедает около 50 граммов пищи в день, что эквивалентно 25% его веса.
Чтобы поймать кролика, горностаю иногда приходится «танцевать».

Обитающие почти на всей территории Евразии и Северной Америки горностаи в основном питаются мелкими грызунами. Время от времени они охотятся на кроликов и других зайцеобразных, которые крупнее и тяжелее их.

А самое интересное то, что нередко горностаю приходится исполнять перед жертвой гипнотический «танец». Находясь недалеко от кролика, горностай, будто сумасшедший, начинает извиваться, прыгать и кувыркаться. Зверёк делает все для того чтобы заворожить свою потенциальную добычу. Пока горностай «танцует», он медленно подбирается к своей жертве. И как только оказывается совсем рядом, внезапно нападает на неё. Вцепившись в кролика, горностай кусает его в шею, после чего тот погибает.

Интересно, что клыки горностая не так уже велики, чтобы повредить позвоночник или крупную артерию кролика, и всё же такая стратегия оказывается успешной.

На видео вы можете увидеть, как горностай гипнотизирует кролика «танцем»:

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