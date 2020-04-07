Почему у человека появляется «гусиная кожа»?

Кожа человека почти повсюду снабжена многочисленными волосяными фолликулами. Каждый из них – мышца, поднимающая волос. Когда эти мышцы сокращаются, у основания мелкого волосяного покрова на коже человека появляются пупырышки. Их и называют «гусиной кожей» за схожесть с кожей ощипанного гуся. Причем, даже если в некоторых частях человеческой кожи волосы не растут, фолликулы все равно там есть и работают.

«Гусиная кожа» (или, по-научному, пиломоторный рефлекс) нужна животным, например, обезьянам. При опасности волосы на их теле поднимаются, животное выглядит крупнее, чем оно есть на самом деле, и такая трансформация может испугать врага.

Своим пиломоторным рефлексом знаменит дикобраз. В результате сокращения многочисленных мышц колючки (видоизмененные волосы) на его спине поднимаются при возникновении опасности. Вид дикобраза становится устрашающим.



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С человеком подобной трансформации не происходит. Наоборот, «гусиная кожа» выдает страх человека, который он, возможно, хотел бы скрыть. «Гусиная кожа», которая появляется у человека в момент опасности, по сути бесполезна. Однако пиломоторный рефлекс, вызванный холодом, имеет смысл. Дело в том, что при напряжении поднимающих волосы мышц выделяется тепло. За счет этого человек согревается.