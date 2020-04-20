Храбрый воин: собака с самым длинным хвостом в мире

Волкодав по кличке Кеон уже почти три с половиной года находится в Книге рекордов Гиннесса. Все дело в его хвосте, длиннее которого нет больше не у одной собаки на планете Земля. Его длина достигает 76,8 см, что на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена.



Перед тем, как рекорд был официально зарегистрирован, Кеона осмотрел ветеринар, который измерил длину хвоста от первого до последнего позвонка.



Кеон — это ирландское имя, которое означает «храбрый воин», но для хозяина он всегда будет добродушным гигантом.