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Факт

Храбрый воин: собака с самым длинным хвостом в мире

National Geographic Россия
20 апреля 2020
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Фото: Guinness World Records
Стоит быть начеку, когда этот пес начинает вилять своим хвостом!

Волкодав по кличке Кеон уже почти три с половиной года находится в Книге рекордов Гиннесса. Все дело в его хвосте, длиннее которого нет больше не у одной собаки на планете Земля. Его длина достигает 76,8 см, что на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена.

Перед тем, как рекорд был официально зарегистрирован, Кеона осмотрел ветеринар, который измерил длину хвоста от первого до последнего позвонка.

Кеон — это ирландское имя, которое означает «храбрый воин», но для хозяина он всегда будет добродушным гигантом.

А вот так выглядит Фредди, самая высокая собака в мире.

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