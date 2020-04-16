Хвощ зимующий: растение, которым можно поцарапать металл

Произрастающий в прудах и на болотах Евразии и Северной Америки хвощ зимующий (Equisetum hyemale) обладает необычайной жесткостью. Полыми стеблями этого многолетнего растения можно поцарапать стеклянную или металлическую поверхность – не говоря уже о том, что им легко пораниться. К тому же, нередко после случайного проглатывания хвоща зимующего у крупного рогатого скота возникает внутреннее кровотечение.



Эта несвойственная растению жесткость обусловлена наличием в стенках его наружных клеток весьма твердого вещества, кремнезема. Зная об этой особенности хвоща зимующего, местные жители некоторых стран использовали его грубое волокно для чистки кастрюль. А в Японии засушенный хвощ зимующий до сих пор служит традиционным полирующим материалом.



Во влажных лесах можно увидеть крупные колонии хвоща зимующего. Это очень агрессивное растение, обладающее разветвленными корневищами и корнями, поэтому садовникам, которые обнаружили его на своем участке, бывает весьма сложно его выкопать. А если срезать хвощ и оставить в почве хотя бы небольшую часть его корневища, то очень скоро появятся новые ростки.



Хвощ зимующий – это древнее растение, доминировавшее во время каменноугольного периода (359-299 миллионов лет назад) палеозойской эры. Некоторые представители этого вида вырастали тогда высокими, как деревья.