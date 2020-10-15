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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Факт

Концертный зал в пещере Куэва-де-лос-Вердес

Софья Демьянец
15 октября 2020
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Куэва-де-лос-Вердес находится на острове Лансароте на Канарских островах
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Концертный зал Куэва-де-лос-Вердес. Билет стоит €15.
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Пещера протянулась от кратера вулкана Корона до берега Атлантического океана. Самая глубокая её часть достигает 35 м ниже уровня моря. Температура воздуха в пещере постоянная – 19 °С.
Происхождение пещеры привело к появлению в ней превосходной акустики.

Действительно, на верхнем ярусе пещеры Куэва-де-лос-Вердес (Cueva de Los Verdes), доступном для туристов, проходят концерты. Пористые стены этой вулканической пещеры создают отличную акустику без возникновения резонанса.

Но чтобы попасть в концертный зал, туристам сначала придется пройти по узкой дорожке с лавового плато Маль-Паис через провал. Только потом, войдя в саму пещеру и преодолев извилистые коридоры, где нужно нагибаться, просторные залы, теснины и почти прямые участки, путешественник оказывается в концертном зале. На всем пути гостей сопровождает музыка.

Не менее интересен и нижний ярус пещеры, который называют Хамеос-дель-Агуа. Там можно найти подземное озеро с солеными водами океана, а на его берегу — пещерный ресторанчик. Кроме того, интересно оказаться в этой пещере, потому что в Хамеос-дель-Агуа можно увидеть очень редкого слепого краба-альбиноса (Munidopsis polymorpha).

Сама Куэва-де-лос-Вердес образовалась из-за извержения вулкана Корона около 5000 лет назад. Во время извержения река жидкой лавы прожгла углубление в горных породах. В то время как внизу лава оставалось ещё очень жидкой и текучей, наружные её слои постепенно застывали — так сформировалась своеобразная труба длиной 6,1 километра, впоследствии ставшая пещерой Куэва-де-лос-Вердес.

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