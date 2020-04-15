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Факт

Как президент США потерял любимого кота из-за своего же неудачного решения

Софья Демьянец
15 апреля 2020
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Один из котов Калвина Кулиджа-младшего
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Жена президента Грейс с питомцем Белого дома - енотом.
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Кулидж-младший со своим псом Роб Роем
Чтобы найти кота Тигра, Джон Калвин Кулидж-младший публично обращался к своим гражданам с просьбой о помощи.

Немногие питомцы смогли вызвать столько волнений, как это удалось сделать коту тридцатого президента США Джона Калвина Кулиджа-младшего.

Кулидж-младший, возглавлявший США с 1923 по 1929 год, был большим любителем животных. По этой причине во время его правления Белый дом стал похож на зоопарк. Тогда на его территории жили разные птицы (от канареек до гуся по кличке Эбенезер), собаки всевозможных пород и рысь Смоки. Кроме того, иностранные коллеги подарили Кулвиджу льва, медведя и карликового гиппопотама.

В этом зверинце также жили коты – Блэки и Тигр. Последнего президент особенно любил и часто ходил с ним, когда тот обвивал его шею, как шарф. Тигр был очень любопытен и наведывался в зал во время заседаний, наблюдал за происходящим, а затем лениво уходил.

Не меньше кота интересовало и то, что происходило за пределами Белого дома. Однажды, отправившись на очередную прогулку по Вашингтону, кот не вернулся домой.

После длительных поисков отчаявшийся президент решил обратиться за помощью к людям. В своем радиообращении к нации он попросил любого, кто найдет его питомца, вернуть Тигра в Белый дом. Вскоре кто-то обнаружил кота у Мемориала Линкольна и возвратил президенту.

После случившегося на президентских котов надели ошейники с жетонами, на которых была надпись «Белый дом». К несчастью, после этого Тигр снова пропал, но уже безвозвратно. Вероятно, с жетоном он стал легкой добычей злоумышленников, которые теперь без труда могли понять, что это кот президента.

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