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Факт

Крокодил и Клеопатра: карикатура на бронзовой монете

Андрей Боцманов
18 июля 2020
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Римская бронзовая монета, отчеканенная в Намаузе в 10–14 годах новой эры с изображением крокодила и пальмы, роняющей свой царственный венец, на реверсе.
Фото: Из архива автора
В начале новой эры в римской колонии Немауз, известной теперь как город Ним на юге Франции, чеканили монеты с изображением первого императора и крокодила.

Профили властителя Октавиана Августа и его военачальника Агриппы, как и положено, украшают аверс, а на реверсе изображен крокодил, прикованный к пальме.

«Тот факт, что эта композиция символизировала победу над Египтом, известен давно: слова „AEGYPTO CAPTA“ означают „Египет захвачен“, — рассказывает антрополог Пьер-Франсуа Пуэш из Европейского института имени Сегюра в Ниме. — Однако это еще и карикатура на поверженного противника, Марка Антония, — он и есть крокодил, который не смог вовремя оторваться от юбки своей возлюбленной — египетской царицы Клеопатры VII, представленной в образе пальмы. В итоге флот Октавиана и Агриппы одержал историческую победу при мысе Актий в 31 году до новой эры над превосходящими силами противника. Контур крокодила точь-в-точь повторяет контур галеры с серебряного динария Антония».

Известны еще более гротескные версии этой монеты — со свиными ножками. Марк Антоний был слишком популярен в Риме, и первому римскому императору показалось мало сразить его: он старался уничтожить саму добрую память о видном полководце и своем соратнике по триумвирату. 

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