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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Факт

Крысиный король: страшная сказка или реальность

Анастасия Баринова
31 августа 2021
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«Крысиный король» из естественного музея Mauritianum (Альтенбург, Германия). Этот самый большой из известных науке «крысиных королей» был найден в камине на мельнице в городе Бухгайм в 1828 году.
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Раньше «крысиные короли» считались очень плохим предзнаменованием, связанным с болезнями. И это разумно, ведь большие популяции крыс на небольшой территории обычно приносят с собой болезни и мор.
Крысиный король – монстр из европейских сказок. Но встретить его можно не только там.

Крысы обладают высоким интеллектуальным развитием для животного мира. Это проявляется в их умении приспосабливаться к неблагоприятным условиям жизни, изобретении способов добывания пищи и маскировки. Но существует и модель поведения, еще не нашедшая объяснения: это появление так называемого «крысиного короля». Речь идет о скоплении нескольких крыс, сросшихся между собой хвостами и лапками, в результате чего получается «гнездо из грызунов». Обычно такие связки состоят из 5-6 крыс, но известен и «король» из 50 особей.

Некоторые ученые полагали, что «крысиный король» служит живым «домом» для крысят, чтобы те смогли согреться в холодное, неблагоприятное время. Другая гипотеза связывает такие скопления грызунов с играми детенышей: если те переплетутся неокрепшими хвостами, а потом хвосты закостенеют – животные навсегда останутся связанными друг с другом. Некоторые даже считают, что «крысиных королей» не существует, а имеющиеся образцы – подделки для музеев, выставок и ярмарок.

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Edelseider/Wikipedia Крысиный король в Зоологическом музее Страсбурга. Найден в Германии в 1895 году.

Самый ранний документ, содержащий сведения о «крысиных королях», относится к 1564 году. С тех пор люди нашли всего несколько десятков подобных образцов, но в большинстве случаев на момент обнаружения все животные были мертвы. В 2005 году фермер из Эстонии первым предоставил ученым живое «гнездо», а недавно крысиного короля обнаружили в Ставрополе.

21 августа рабочий Алибулат Расулов снял на видео пятерых полевых мышат, связанных хвостами в один узел. Он даже не знал о существовании термина «крысиный король», и решил, что детенышей таким образом связала мать: насквозь промокшие малыши были найдены на арбузном поле, где оросительные системы залили нору.

Еще одна видеозапись посвящена операции по их спасению. Мужчина положил «связку» на капот, распутал хвосты грызунов, дал им высохнуть, а потом отпустил.

Примерно через неделю Алибулат пришел проверить состояние своих «питомцев». Вода отошла, и было похоже, что мышиное семейство вернулось в свой подземный домик. Посмотрите на мышонка – профессиональную фотомодель.

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