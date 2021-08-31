Крысиный король: страшная сказка или реальность

Крысы обладают высоким интеллектуальным развитием для животного мира. Это проявляется в их умении приспосабливаться к неблагоприятным условиям жизни, изобретении способов добывания пищи и маскировки. Но существует и модель поведения, еще не нашедшая объяснения: это появление так называемого «крысиного короля». Речь идет о скоплении нескольких крыс, сросшихся между собой хвостами и лапками, в результате чего получается «гнездо из грызунов». Обычно такие связки состоят из 5-6 крыс, но известен и «король» из 50 особей.

Некоторые ученые полагали, что «крысиный король» служит живым «домом» для крысят, чтобы те смогли согреться в холодное, неблагоприятное время. Другая гипотеза связывает такие скопления грызунов с играми детенышей: если те переплетутся неокрепшими хвостами, а потом хвосты закостенеют – животные навсегда останутся связанными друг с другом. Некоторые даже считают, что «крысиных королей» не существует, а имеющиеся образцы – подделки для музеев, выставок и ярмарок.