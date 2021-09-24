Кто был царем после Ивана Грозного?
Париж, апрель 1595 года. Фламандский купец Мишель Мушерон доволен: ему наконец-то удалось получить королевскую грамоту, с печатью! Теперь можно смело отправляться в далекую Московию: в послании изложена просьба о предоставлении господину Мушерону права свободной торговли. Заодно там содержится прошение об отпуске лекаря Поля во Францию повидаться с родными и друзьями. Взамен обещано прислать на его место не менее искусного врачевателя. Послание короля было связано с желанием расширить торговые рынки для европейских купцов – поставщиков французского двора. Король Генрих IV также намеревался приобрести через Мишеля Мушерона партию воска для нужд королевского дома.
Письмо как письмо: во времена, когда загранкомандировки были делом исключительным, подобного рода грамоты служили аналогом нынешних паспортов. Удивительно другое: хотя после смерти царя Ивана Грозного и вступления на престол его сына царя Федора Иоанновича в 1584 году прошло десять с лишним лет, при дворе в Париже никто еще толком об этом не знал!
Сегодня, в эпоху твиттер-дипломатии, королевское письмо с адресатом в стиле «на деревню дедушке» смотрится весьма необычно.
Грамота Генриха IV сохранилась до наших дней и сейчас ее, наряду с еще 232 уникальными экспонатами можно увидеть на выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе», открывшейся 17 сентября 2021 года в Музеях Московского Кремля.
Дальнейшая судьба Мишеля Мушерона туманна. Мы не знаем, была ли удовлетворена просьба разрешить закупку воска. Зато известно, что лекарь Поль в Париж отпущен не был. Оставшись в Москве, он вскоре женился и прожил в столице еще несколько лет. Царю Фёдору Иоанновичу осталось править менее трех лет: в январе 1598-го он умер, и вместе с ним прервалась династия Рюриковичей. Но это уже совсем другая история...
Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе» проходит в Выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца до 9 января 2022 года.