Кто был царем после Ивана Грозного?

Париж, апрель 1595 года. Фламандский купец Мишель Мушерон доволен: ему наконец-то удалось получить королевскую грамоту, с печатью! Теперь можно смело отправляться в далекую Московию: в послании изложена просьба о предоставлении господину Мушерону права свободной торговли. Заодно там содержится прошение об отпуске лекаря Поля во Францию повидаться с родными и друзьями. Взамен обещано прислать на его место не менее искусного врачевателя. Послание короля было связано с желанием расширить торговые рынки для европейских купцов – поставщиков французского двора. Король Генрих IV также намеревался приобрести через Мишеля Мушерона партию воска для нужд королевского дома.

Письмо как письмо: во времена, когда загранкомандировки были делом исключительным, подобного рода грамоты служили аналогом нынешних паспортов. Удивительно другое: хотя после смерти царя Ивана Грозного и вступления на престол его сына царя Федора Иоанновича в 1584 году прошло десять с лишним лет, при дворе в Париже никто еще толком об этом не знал!