Морские выдры, или каланы, не откажутся отобедать моллюском или крабом, но их излюбленной пищей являются морские ежи. Поедая этих животных, каланы препятствуют потеплению климата, уменьшая парниковый эффект.

Как это возможно? Дело в том, что морские ежи активно едят бурые водоросли, которые эффективно поглощают углекислый газ – основной виновник возникновения парникового эффекта. Один квадратный метр водорослевого леса ежегодно поглощает от 313 до 900 граммов CO 2 . В свою очередь каланы охотятся на уничтожающих эти «леса» морских ежей. Причем, прежде всего, жертвами выдр становятся те ежи, что предпочитают самые свежие листья, растущие ближе к поверхности. И гораздо реже каланы нападают на более пугливых морских ежей, которые «пасутся» на дне и лишь подбирают упавшие сверху огрызки свежих водорослей.

Выдры охотятся в подводных лесах, занимающих территорию в 50 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Коста-Рики или Словакии. Ученые подсчитали, что выдры во всем мире позволяют водорослям поглотить в год на 4,4-8,7 млн тонн углекислого газа больше.