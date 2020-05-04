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Факт

В мире есть озеро, в названии которого 45 букв. Рискнете прочитать?

Анастасия Зенкова
04 мая 2020
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Власти давно хотят привести топоним в божеский вид, но местные жители категорически против

«Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как проехать к озеру Че-га-ге-гаг-мэн-чо-ге-гаг-че-ба-не-ган-ге-мог?»

Мы уверены, если вы сможете обратиться к жителю штата Массачусетс, где находится это озеро, с подобной просьбой, он будет о вас высокого мнения. Немногие местные жители могут с первой попытки произнести правильно название озера, состоящее из 45 букв, — Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg. Ошибки при написании причудливого слова встречаются везде: начиная с открыток и заканчивая дорожными указателями.

«Поиздевались» над водоемом коренные жители штата, индейцы из племени Нипмак. Неизвестно, был ли специфичен их язык или чувство юмора, но если попытаться не слишком буквально перевести гигантское слово, получится что-то вроде: «Ты ловишь рыбу на своем берегу, я — на противоположном, и никто не ловит рыбу посередине». Для простоты водоем чаще называют «Озером Вебстера», по названию города, находящегося неподалеку. Однако, когда в 1949 году власти предложили упростить название, убрав из него несколько «G» (их в слове целых 15), местные жители, гордящиеся своей достопримечательностью, буквально взбунтовались. Местный поэт даже написал в честь знаменитого водоёма стихотворение «Руки прочь от G нашего большого озера!»

Название озера является шестым по длине географическим названием. А самым длинным географическим названием в мире считается имя холма в Новой Зеландии — Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху. В русской транскрипции это слово содержит 82 буквы.

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