Память вещей: немые свидетели трагедии 11 сентября

За минувшие со дня теракта два десятилетия мемориалы были выстроены на местах крушений в Нью-Йорке, у Пентагона в округе Арлингтон (штат Вирджиния), и в поле в Пенсильвании.

В Мемориальном музее 11 сентября в Нью-Йорке более 70 тысяч предметов рассказывают истории жертв, выживших и спасателей. Их размеры варьируются от маленького кольца с сапфирами и бриллиантами до огромной наполовину смятой пожарной машины. Многие экспонаты прозаичны: например, крышка от контейнера для еды. Но некоторые вещи задевают за живое скромными деталями — как неоконченное вязание с петлями на спицах. Известно, что вязать любил один из руководителей Cantor Fitzgerald, компании, которая в Северной башне потеряла 658 сотрудников.

В память о Джо Хантере его семья пожертвовала каску музею. «Она должна быть здесь», — сказала сестра погибшего. Теперь шлем хранится вместе с другими экспонатами — обычными, но необычными вещами, молчаливыми свидетелями трагедии.