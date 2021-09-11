Память вещей: немые свидетели трагедии 11 сентября
За 18 дней до своего 32-го дня рождения пожарный Джозеф Джерард Хантер из 288 бригады пожарной охраны города Нью-Йорка погиб, помогая эвакуировать людей из Южной башни Всемирного торгового центра. Он стал одним из 2977 человек, потерявших жизни 11 сентября, когда террористы «Аль-Каиды» превратили пассажирские самолеты в смертельное оружие.
В феврале 2002 года поисковый отряд обнаружил в районе эпицентра каску 288 бригады с личным номером Хантера. «Разумеется, она вся покорежена», — говорит сестра Джо, Тереза Хантер Лэйбо. Но семья благодарна за эту находку.
За минувшие со дня теракта два десятилетия мемориалы были выстроены на местах крушений в Нью-Йорке, у Пентагона в округе Арлингтон (штат Вирджиния), и в поле в Пенсильвании.
В Мемориальном музее 11 сентября в Нью-Йорке более 70 тысяч предметов рассказывают истории жертв, выживших и спасателей. Их размеры варьируются от маленького кольца с сапфирами и бриллиантами до огромной наполовину смятой пожарной машины. Многие экспонаты прозаичны: например, крышка от контейнера для еды. Но некоторые вещи задевают за живое скромными деталями — как неоконченное вязание с петлями на спицах. Известно, что вязать любил один из руководителей Cantor Fitzgerald, компании, которая в Северной башне потеряла 658 сотрудников.
В память о Джо Хантере его семья пожертвовала каску музею. «Она должна быть здесь», — сказала сестра погибшего. Теперь шлем хранится вместе с другими экспонатами — обычными, но необычными вещами, молчаливыми свидетелями трагедии.
Священный пепел
Услышав о терактах, доброволец из Нью-Джерси, фельдшер скорой помощи Грег Галли захватил вещи первой необходимости и поехал к месту катастрофы. Он выдавал респираторы эвакуированным, оказывал первую медицинскую помощь и четыре дня кряду помогал обыскивать обломки. Вернувшись наконец домой, он повесил свои запыленные штаны на вешалку и прикрепил к ним написанную от руки записку:
Погребенные заживо
Сержант полиции Портового управления Джон Маклохлин с четырьмя подчиненными нес спасательное снаряжение к башням, когда Южное здание обрушилось, похоронив отряд под обломками. Спустя полчаса упала и Северная башня. Под девятью метрами руин двое выжили: 21-летний сержант Маклохлин и новобранец Вильям Химено. До того случая они не знали друг друга по имени. Разделенные 4,5 метрами, они делились семейными байками и поддерживали друг друга. Когда наступила ночь, парни услышали голоса и кричали до тех пор, пока спасатели их не нашли. Химено провел в руинах 13 часов; засыпанный глубже Маклохлин — 22. После них еще лишь одного человека нашли среди обломков живым. Маклохлин выбрался наружу, сохранив свой сержантский жетон — ценную реликвию поместили в рамку — и вот эти ботинки.
Уцелевшие в огне
Чувство долга
Розмари Смит боялась работать во Всемирном торговом центре: в 1993 году она уже пережила террористическую атаку в этом здании. Тогда террористы заложили бомбу в Северной башне, и Розмари пришлось спускаться с 57 этажа по темной задымленной лестнице. Но Смит нравилась должность телефонного оператора в юридической фирме Sidley Austin Brown & Wood, поэтому она вернулась в прежние офисы. 11 сентября, когда коллеги начали эвакуироваться, Смит задержалась, чтобы перенаправить звонки на автоответчик — и не успела выбраться. Она стала единственным сотрудником фирмы, погибшем в теракте. Часы Смит были найдены вместе с ее телом в канун Рождества 2001 года.
Обещание жить
Джоанна Капестро не может забыть то, что она увидела, когда самолет врезался в офисы на 87-м этаже Северной башни, прямо над ее головой: не имея путей к спасению, люди прыгали в окна навстречу смерти. Пожарные с суровыми лицами взбирались наверх, пока люди эвакуировались вниз по лестнице. Ее друг Гарри Рамос промедлил, помогая мужчине, которому стало плохо. Рамос не смог выбраться, а Капестро успела — за мгновение до обрушения Южной башни. Когда пыль улеглась, фотограф Фил Пенман сделал снимок, позже ставший символом 11 сентября: Капестро с коллегой стоят, прижавшись друг к другу, обе с ног до головы покрытые пылью. Посттравматическое расстройство мучало женщину месяцами. Затем, мало-помалу, она стала возвращаться. Когда Капестро отдали найденную среди развалин рабочую сумку, она нашла внутри поврежденную фотографию племянников.