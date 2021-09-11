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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Факт

Память вещей: немые свидетели трагедии 11 сентября

Текст: Патриша Эдмондс | Фото: Генри Лутвайлер
11 сентября 2021
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Большинство предметов, находившихся в 110-этажных зданиях, превратились в пыль. Но что-то уцелело: медные провода (1), расплавившееся от жара стекло (2), куски бетона (7), ковра (8), металла (6, 9). Раздавленную форсунку распылителя (3) нашли в эпицентре; удар самолета вывел из строя систему тушения пожаров. Панель телефона для экстренных вызовов (4) сохранила цвет. Удалось найти уголок от таблички одного из 198 лифтов «Отис» (10). На улицах вокруг башен-близнецов люди находили детали самолета (5).
Экспонаты Мемориального музея 9/11 – обычные предметы, ставшие реликвиями благодаря самоотверженности, отваге и стойкости перед лицом невообразимого. Это качества, которые сотни людей проявили 11 сентября 2001 года.

За 18 дней до своего 32-го дня рождения пожарный Джозеф Джерард Хантер из 288 бригады пожарной охраны города Нью-Йорка погиб, помогая эвакуировать людей из Южной башни Всемирного торгового центра. Он стал одним из 2977 человек, потерявших жизни 11 сентября, когда террористы «Аль-Каиды» превратили пассажирские самолеты в смертельное оружие.

В феврале 2002 года поисковый отряд обнаружил в районе эпицентра каску 288 бригады с личным номером Хантера. «Разумеется, она вся покорежена», — говорит сестра Джо, Тереза Хантер Лэйбо. Но семья благодарна за эту находку.

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Житель Лонг-Айленда Джо Хантер получил бизнес-образование, но при этом с детства знал, что хочет быть пожарным. Хантер и другие члены 288-й бригады Пожарной охраны Нью-Йорка осуществляли эвакуацию в Южной башне Всемирного торгового центра, когда здание обрушилось. Каску нашли среди обломков несколько месяцев спустя.
Фото: предоставлено Бриджит Хантер и ее семьей
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Фельдшер скорой помощи Бенджамин Бадильо оставался при машине пока его напарник Эдвард Мартинес искал выживших после первой атаки. Бадильо вспоминает, как после падения второго небоскреба он звал напарника по имени. Мартинеса ударило обломком, но врачам удалось его спасти. А вот машина скорой помощи была раздавлена, уцелел только фрагмент дорожного атласа.
Фото: предоставлено Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси

За минувшие со дня теракта два десятилетия мемориалы были выстроены на местах крушений в Нью-Йорке, у Пентагона в округе Арлингтон (штат Вирджиния), и в поле в Пенсильвании.

В Мемориальном музее 11 сентября в Нью-Йорке более 70  тысяч предметов рассказывают истории жертв, выживших и спасателей. Их размеры варьируются от маленького кольца с сапфирами и бриллиантами до огромной наполовину смятой пожарной машины. Многие экспонаты прозаичны: например, крышка от контейнера для еды. Но некоторые вещи задевают за живое скромными деталями — как неоконченное вязание с петлями на спицах. Известно, что вязать любил один из руководителей Cantor Fitzgerald, компании, которая в Северной башне потеряла 658 сотрудников.

В память о Джо Хантере его семья пожертвовала каску музею. «Она должна быть здесь», — сказала сестра погибшего. Теперь шлем хранится вместе с другими экспонатами — обычными, но необычными вещами, молчаливыми свидетелями трагедии.

Священный пепел

Услышав о терактах, доброволец из Нью-Джерси, фельдшер скорой помощи Грег Галли захватил вещи первой необходимости и поехал к месту катастрофы. Он выдавал респираторы эвакуированным, оказывал первую медицинскую помощь и четыре дня кряду помогал обыскивать обломки. Вернувшись наконец домой, он повесил свои запыленные штаны на вешалку и прикрепил к ним написанную от руки записку:

Пожалуйста, не стирайте. Эта пыль – прах погибших. Храни их Господь!
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Дар Грега Галли Подарив свои брюки музею в 2012 году, Галли прикрепил к ним обрывок отгрузочной накладной, который он поймал в вихре бумаг и сунул в карман. Это был документ страховой компании Marsh & McLennan, потерявшей более 350 сотрудников, когда направленный в Северную башню самолет врезался прямиком в ее офис.
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Среди множества повседневных предметов была найдена принадлежавшая инвестиционному холдингу Garban Intercapital сломанная и покрытая грязью клавиатура.
Фото: предоставлено Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси
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Еще одна находка – пластиковая крышка от контейнера для еды.
Фото: предоставлено Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси

Погребенные заживо

Сержант полиции Портового управления Джон Маклохлин с четырьмя подчиненными нес спасательное снаряжение к башням, когда Южное здание обрушилось, похоронив отряд под обломками. Спустя полчаса упала и Северная башня. Под девятью метрами руин двое выжили: 21-летний сержант Маклохлин и новобранец Вильям Химено. До того случая они не знали друг друга по имени. Разделенные 4,5 метрами, они делились семейными байками и поддерживали друг друга. Когда наступила ночь, парни услышали голоса и кричали до тех пор, пока спасатели их не нашли. Химено провел в руинах 13 часов; засыпанный глубже Маклохлин — 22. После них еще лишь одного человека нашли среди обломков живым. Маклохлин выбрался наружу, сохранив свой сержантский жетон — ценную реликвию поместили в рамку — и вот эти ботинки.

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Дар Джона Маклохлина Джон Маклохлин провел шесть недель в медикаментозной коме, перенес более 30 операций, несколько месяцев лежал в больнице и до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Сейчас ему 68 лет, на пенсии он добровольцем работает с бойскаутами.

Уцелевшие в огне

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Этот кусок застрял в щели между двумя зданиями за несколько кварталов к северу от места атаки и был обнаружен лишь 12 лет спустя. Эксперты определили, что это крепление закрылка Боинга-767, ударившего в Южную башню.
Фото: администрация и управление полиции Нью-Йорка
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Пилот рейса 77 American Airlines Чарльз Берлингейм носил при себе талисман: ламинированную карточку с молитвой с похорон его матери Патриши, ушедшей из жизни менее чем за год до событий 11 сентября. Карточка, сохранилась на месте крушения у Пентагона. По словам брата Чарльза, находка принесла семье утешение: «Это был знак, словно мама сказала: не волнуйтесь, он теперь со мной».
Фото: дар семьи Чарльза Берлингейма
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Когда пассажиры попытались отбить Рейс 93, направлявшийся к Вашингтону, террористы разбили самолет о землю в сельской части Пенсильвании. Один мотор Боинга-757 был найден в поле; другой упал в пруд. Всего в четырех угнанных самолетах погибло 33 члена команды и 213 пассажиров.
Фото: Национальный мемориал Рейса 93

Чувство долга

Розмари Смит боялась работать во Всемирном торговом центре: в 1993 году она уже пережила террористическую атаку в этом здании. Тогда террористы заложили бомбу в Северной башне, и Розмари пришлось спускаться с 57 этажа по темной задымленной лестнице. Но Смит нравилась должность телефонного оператора в юридической фирме Sidley Austin Brown & Wood, поэтому она вернулась в прежние офисы. 11 сентября, когда коллеги начали эвакуироваться, Смит задержалась, чтобы перенаправить звонки на автоответчик — и не успела выбраться. Она стала единственным сотрудником фирмы, погибшем в теракте. Часы Смит были найдены вместе с ее телом в канун Рождества 2001 года.

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Предоставлено Розмари Кемптон Покрытые пылью и потерявшие стекло часы Розмари Смит остановились на часе без нескольких секунд.

Обещание жить

Джоанна Капестро не может забыть то, что она увидела, когда самолет врезался в офисы на 87-м этаже Северной башни, прямо над ее головой: не имея путей к спасению, люди прыгали в окна навстречу смерти. Пожарные с суровыми лицами взбирались наверх, пока люди эвакуировались вниз по лестнице. Ее друг Гарри Рамос промедлил, помогая мужчине, которому стало плохо. Рамос не смог выбраться, а Капестро успела — за мгновение до обрушения Южной башни. Когда пыль улеглась, фотограф Фил Пенман сделал снимок, позже ставший символом 11 сентября: Капестро с коллегой стоят, прижавшись друг к другу, обе с ног до головы покрытые пылью. Посттравматическое расстройство мучало женщину месяцами. Затем, мало-помалу, она стала возвращаться. Когда Капестро отдали найденную среди развалин рабочую сумку, она нашла внутри поврежденную фотографию племянников.

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Дар Джоанны Капестро в память о Гарри Рамосе Когда-то Джоанна боялась вернуться в офис, а сейчас стала помощником гендиректора. В 2018 году она вышла замуж — а фотографировать свадьбу позвала Фила Пенмана, сделавшего то самое фото на месте теракта.
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