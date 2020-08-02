Последняя оборона аплизии

Обитающие на дне тропических морей аплизии, или морские зайцы, защищаясь от хищников, выпускают в воду смесь фиолетовых чернил и белого вещества, опалина. Это вещество лишает врага возможности почувствовать морского зайца и, как следствие, заставляет его терять аппетит.

Морские зайцы обладают множеством защитных механизмов, каждый из которых применяется в зависимости от ситуации. Секреция чернил и опалина используется моллюском лишь в крайнем случае, когда хищник уже кусает его. Это вязкое вещество, выпущенное в воду, покрывает неприятеля и делает неактивными его нейроны, которые обнаруживают запахи и отвечают за передачу сигналов от мозга к мышцам.В итоге хищник будет долго очищать себя от липкого вещества и успеет потерять аппетит, а моллюск тем временем скроется.

Кроме способности испускать вещество, притупляющее обоняние неприятеля, у морских зайцев существует несколько способов использования своих чернил в качестве защиты. Например, высокая концентрация аминокислот в них делает чернила весьма аппетитными для некоторых хищников, что позволяет моллюску отвлечь внимание врагов от себя.

Также прогнать атакующего хищника помогает пигмент аплизиовиолин, который придает ядовитый фиолетовый цвет чернилам моллюска. Такое многообразие защитных механизмов обусловлено тем, что некоторые из них воздействуют на одних хищников, но совершенно безвредны для других, и наоборот.