Протоптер: рыба, спящая в земле

В обмелевших пресных водоемах Африки живут необычные рыбы – протоптеры. Если их водоем вдруг высохнет, они смогут прожить без воды в течение многих месяцев, просто зарывшись в землю.

С наступлением засушливого сезона протоптер начинает готовиться к спячке. В этот период он роет себе гнездо, где впоследствии проведет 6-9 месяцев или даже больше, пока снова не появится вода. Свою нору эта рыба роет ртом, выбрасывая размельченный грунт через жаберные щели. Когда «спальня» готова, протоптер забирается в неё и остается там до полного спада воды.

В гнезде он занимает такое положение, чтобы можно было время от времени высовываться из него для дыхания, а затем, не разворачиваясь, уходить назад. Во время таких поршневых движений нора будет постепенно закупориваться грунтом, пока совсем не закроет входное отверстие. Когда это случится, рыба перестанет высовываться наружу, но будет тыкаться мордой в образовавшуюся «пробку». Таким образом она создаст на входе земляной «колпачок», который, когда вода полностью высохнет, покроется трещинами. Через них будет просачиваться воздух, что позволит рыбе дышать на протяжении всей спячки. А после того, как вход замурован, протоптер начнет выделять огромное количество слизи, чтобы поддерживалась необходимая для него влажность.

Впрочем, не все протоптеры пережидают неблагоприятные условия в таком гнезде. Например, обитающие в бассейне Конго темные протоптеры делают это на поверхности грунта, создав вокруг себя специальный слизевой кокон.