Такая «шерстка» служит для гусеницы защитным покровом во время окукливания, поскольку этот вид не плетет настоящий кокон, подобно большинству бабочек и мотыльков.



Пушистую Megalopyge opercularis таки и хочется погладить – но делать этого не стоит: её щетинки ядовиты. Прикосновение к ним может вызвать ожог на коже, волдыри, тошноту, головную боль, а иногда и затруднение дыхания. «Пушистая» гусеница встречается на деревьях и садовых растениях в южной части США, в Мексике, а также в некоторых районах Центральной Америки.