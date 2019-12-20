Пушистая гусеница
Увидев гусеницу моли Megalopyge opercularis, многие подумают, что это просто клочок шерсти. Ведь её спинка густо покрыта длинными волосоподобными щетинками. На ранней стадии развития гусеницы эти щетинки бывают сильно вьющимися, что придает её «шерстке» очень пушистый вид. Кроме того, в это время щетинки настолько длинные, что они образуют «хвост» у гусеницы. А спустя какое-то время «шерсть» перестает казаться пушистой, «хвост» пропадает, и щетинки становятся более растрепанными.
Такая «шерстка» служит для гусеницы защитным покровом во время окукливания, поскольку этот вид не плетет настоящий кокон, подобно большинству бабочек и мотыльков.
Пушистую Megalopyge opercularis таки и хочется погладить – но делать этого не стоит: её щетинки ядовиты. Прикосновение к ним может вызвать ожог на коже, волдыри, тошноту, головную боль, а иногда и затруднение дыхания. «Пушистая» гусеница встречается на деревьях и садовых растениях в южной части США, в Мексике, а также в некоторых районах Центральной Америки.