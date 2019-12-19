Самое длинное насекомое в мире.

Палочник Phobaeticus chani – рекордсмен в мире насекомых, он достигает почти 60 см в длину. Одно его тело без учета ног может составлять около 35 см в длину.

Впервые этот вид был обнаружен в 2008 году в тропических лесах острова Калимантан. Мертвую особь P.chani нашел коллекционер насекомых. Он даже не представлял, какое значение имеет этот палочник для науки, пока не показал его энтомологу Датуку Чан Чу Луну. Ученый выяснил, что это новый вид насекомого и передал особь в Музей естествознания в Лондоне, где этот образец хранится и по сей день.

О палочнике Phobaeticus chani почти ничего не известно. Считается, что он обитает высоко на деревьях, из-за чего его так трудно обнаружить. Помимо рекордных размеров, палочник, по мнению ученых, отличается уникальными в мире насекомых яйцами. У находящейся в музее самки Phobaeticus chani были найдены яйца, которые имели крылоподобные расширения с двух сторон. Вероятно, P.chani, как и многие другие палочники, откладывают свои яйца и сбрасывают их с деревьев. Ветер может подхватить яйца и унести их далеко от дерева. Поэтому, по предположению ученых, расширения на яйцах Phobaeticus chani позволяют им рассеиваться лучше и, тем самым, препятствуют тому, чтобы родители и их дети жили на одном дереве, конкурируя за пищу.

На данный момент энтомологи обнаружили лишь шесть особей этого вида. Все они были найдены на территории Калимантана.

До открытия Phobaeticus chani самым длинным насекомым считался палочник Phobaeticus serratipes, который может достигать около 55 см в длину.