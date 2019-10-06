В какой степени гены определяют поведение породистых собак?

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле изучили поведение представителей 101 породы собак, чтобы найти генетическое сходство между породами, имеющими определенные поведенческие черты. Всего было оценено более чем 14 тысяч собак и выявлено 14 различных типов поведения. Между породами, поведение которых можно было отнести к определенному типу, искали генетические сходства – и этим ученые занялись впервые, тогда как раньше в науке исследовали генетику только одной определенной породы, не пытаясь найти связи с другими.

«До смешного очевидно, что у разных пород собак существуют разные типы поведения, но мы не знали, что влияет на их формирование и как много этих типов может быть», – отмечает один из авторов исследования.

Человек и собака живут бок о бок вот уже 15 тысяч лет, но только за последние несколько веков люди вывели сотни новых пород собак, от крохотной чихуахуа до немецкого дога. Конечно же, это не могло не повлиять на поведение собак: их обучаемость, способность к послушанию, степень агрессии и страха, склонность отличать запахи или гнаться за добычей.

Исследователи обнаружили, что гены влияют примерно на 60-70% поведенческих вариаций среди пород. Например, у пуделей и бордер-колли были более высокие показатели по обучаемости, а чихуахуа и таксы оказались более агрессивными по отношению к незнакомцам.

Затем исследователи искали конкретные гены, которые могли бы способствовать поведенческим различиям. Ни один ген не был связан с каким-либо определенным поведением, что позволяет предположить, что поведенческое разнообразие породы является результатом сложного взаимодействия многих генов в дополнение к существующим различиям окружающей среды.

Целиком исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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