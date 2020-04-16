Волк, который ест бананы

Обитающий в Южной Америке гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он похож на крупную лисицу на высоких ногах. Однако на этом его особенности не заканчиваются.



Рацион этих представителей семейства псовых почти в равных пропорциях состоит из пищи животного и растительного происхождения. Как правило, гривистые волки охотятся на некрупных млекопитающих — грызунов, кроликов, броненосцев, а также на некоторых птиц и рыб. Но кроме того, они постоянно питаются сахарным тростником, клубнями различных растений и фруктами. В особенности гривистые волки любят лакомиться томатами, яблоками и бананами.



Ранее содержащихся в неволе гривистых волков, подобно другим представителям рода, кормили мясом, из-за чего у них образовывались камни в почках. Но сегодня во всех зоопарках этих волков потчуют фруктами и другими растениями, что вызывает неизменное удивление и восторг у посетителей.