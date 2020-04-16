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Факт

Волк, который ест бананы

Софья Демьянец
16 апреля 2020
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Гривистые волки лишь изредка могут напасть на новорожденного ягненка или поросенка, но они никогда не нападают на людей.
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Автор фото: Sage Ross.
В природе существует волк, который питается фруктами и другими растениями.

Обитающий в Южной Америке гривистый волк обладает уникальной внешностью. Он похож на крупную лисицу на высоких ногах. Однако на этом его особенности не заканчиваются.

Рацион этих представителей семейства псовых почти в равных пропорциях состоит из пищи животного и растительного происхождения. Как правило, гривистые волки охотятся на некрупных млекопитающих — грызунов, кроликов, броненосцев, а также на некоторых птиц и рыб. Но кроме того, они постоянно питаются сахарным тростником, клубнями различных растений и фруктами. В особенности гривистые волки любят лакомиться томатами, яблоками и бананами.

Ранее содержащихся в неволе гривистых волков, подобно другим представителям рода, кормили мясом, из-за чего у них образовывались камни в почках. Но сегодня во всех зоопарках этих волков потчуют фруктами и другими растениями, что вызывает неизменное удивление и восторг у посетителей. 

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