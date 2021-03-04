Вулканическое напряжение: как извержения порождают молнии

National Geographic Россия №207, март 2021Читать этот номер
Где? Лос-Лагос, Чили
Когда? Апрель 2015 года
Отличительная особенность: извержение вулкана Кальбуко произошло в апреле 2015-го — впервые с 1972 года. Фотограф Франциско Негрони сумел детально запечатлеть взрыв со множеством молний.
В апреле 2015 года чилийский вулкан Кальбуко взорвался без предупреждения. Столб из дыма и пепла поднялся на 23 километра в высоту, внутри вулканического облака мелькали тысячи молний. Во время мощных эксплозивных извержений в атмосфере над вулканом часто случаются ослепительные электрические вспышки. Но некоторые вулканы извергаются и без молний. Ученые только начали понимать многие сложные процессы, определяющие, какой вулкан породит молнию, а какой — нет.
Важную роль здесь играют интенсивность извержения и содержание воды в магматическом расплаве: исследования недавних извержений на Аляске и в Индонезии показали, что молнии создаются при участии льдинок в облаке пепла. Точная пропорция льда и пепла, необходимая для появления молнии, пока неясна. Ученые продолжают искать ответы, следя за крупными извержениями.
Молнии во время извержения образуются следующим образом:
- Один из ранних признаков извержения вулкана — появление небольших электрических зарядов около жерла. Эти заряды порождают непрерывные радиочастотные сигналы.
- Столкновение и трение между мелкими частицами вулканического пепла способствуют появлению электрических зарядов. Такое явление называется трибоэлектрическим эффектом.
- Частицы разного размера и заряда перемещаются по всему вулканическому облаку с разной скоростью.
- Через несколько километров над этой точкой вода в облаке начинает замерзать. Из-за этого трибоэлектрический эффект может усиливаться, и появляются особенно яркие вспышки молний.