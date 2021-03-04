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National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
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Факт

Вулканическое напряжение: как извержения порождают молнии

Ирен Берман-Вапори и Джейсон Трит
04 марта 2021
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Фото: Франциско Негрони
Недавние исследования объяснили процессы образования молнии при извержении вулкана.
National Geographic Россия №207, март 2021

National Geographic Россия №207, март 2021

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Где? Лос-Лагос, Чили
Когда? Апрель 2015 года
Отличительная особенность: извержение вулкана Кальбуко произошло в апреле 2015-го — впервые с 1972 года. Фотограф Франциско Негрони сумел детально запечатлеть взрыв со множеством молний.

В апреле 2015 года чилийский вулкан Кальбуко взорвался без предупреждения. Столб из дыма и пепла поднялся на 23 километра в высоту, внутри вулканического облака мелькали тысячи молний. Во время мощных эксплозивных извержений в атмосфере над вулканом часто случаются ослепительные электрические вспышки. Но некоторые вулканы извергаются и без молний. Ученые только начали понимать многие сложные процессы, определяющие, какой вулкан породит молнию, а какой — нет. 

Важную роль здесь играют интенсивность извержения и содержание воды в магматическом расплаве: исследования недавних извержений на Аляске и в Индонезии показали, что молнии создаются при участии льдинок в облаке пепла. Точная пропорция льда и пепла, необходимая для появления молнии, пока неясна. Ученые продолжают искать ответы, следя за крупными извержениями. 

Молнии во время извержения образуются следующим образом:

  1. Один из ранних признаков извержения вулкана — появление небольших электрических зарядов около жерла. Эти заряды порождают непрерывные радиочастотные сигналы.
  2. Столкновение и трение между мелкими частицами вулканического пепла способствуют появлению электрических зарядов. Такое явление называется трибоэлектрическим эффектом.
  3. Частицы разного размера и заряда перемещаются по всему вулканическому облаку с разной скоростью.
  4. Через несколько километров над этой точкой вода в облаке начинает замерзать. Из-за этого трибоэлектрический эффект может усиливаться, и появляются особенно яркие вспышки молний.
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Майя Вей-Хаас, источник: Алекса Ван Итон, Геологическая служба США Чтобы рассмотреть инфографику, разверните и приблизьте картинку
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