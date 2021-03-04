Вулканическое напряжение: как извержения порождают молнии

В апреле 2015 года чилийский вулкан Кальбуко взорвался без предупреждения. Столб из дыма и пепла поднялся на 23 километра в высоту, внутри вулканического облака мелькали тысячи молний. Во время мощных эксплозивных извержений в атмосфере над вулканом часто случаются ослепительные электрические вспышки. Но некоторые вулканы извергаются и без молний. Ученые только начали понимать многие сложные процессы, определяющие, какой вулкан породит молнию, а какой — нет.

Важную роль здесь играют интенсивность извержения и содержание воды в магматическом расплаве: исследования недавних извержений на Аляске и в Индонезии показали, что молнии создаются при участии льдинок в облаке пепла. Точная пропорция льда и пепла, необходимая для появления молнии, пока неясна. Ученые продолжают искать ответы, следя за крупными извержениями.

Молнии во время извержения образуются следующим образом: