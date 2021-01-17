Зачем нарвалу рог?

В холодных арктических водах обитают настоящие единороги — нарвалы, гордые обладатели длинного винтообразно закрученного «рога».



По легенде эскимосов, свои «рога» нарвалы получили тогда, когда женщина вонзила в одного из них гарпун, закрепленный вокруг её талии веревкой. Нарвал устремился вглубь океана и вместе с гарпуном потащил за собой женщину. В океане женщина сама превратилась в нарвала, а её закрученные в косу волосы — в «рог».



На самом же деле то, что называют рогом нарвала, в действительности является видоизменившимся левым передним зубом, который вырос в прямой и закрученный мелкой спиралью бивень. Он полый и весит около 10 кг. Длинными бивнями обладают только самцы нарвалов, самки же имеют более короткие и прямые «рога».



Внушительный размер и заостренная форма «рога» самца заставляют думать, что он необходим ему для защиты от врагов или нападения на жертву. Однако ни для чего подобного бивень не используется. Самцы нарвалов часто устраивают нечто вроде поединков, в которых трутся бивнями. По самой распространенной версии, таким образом они борются за лидерство в группе или сражаются за самок.



Впрочем, в 2006 году появилась ещё одна теория. По предположению исследователя Мартина Нвиия, бивень нарвала — чувствительный орган, содержащий множество нервных окончаний. Он позволяет нарвалу ощущать изменение давления, температуры и относительную концентрацию взвешенных в воде частиц. А трением бивнями нарвалы избавляются от образовавшихся на «рогах» наростах.



Нарвалы относятся к редким видам животных, что осложняет их изучение. В средневековье из-за «рога», который, как полагалось, обладает магической силой, нарвалов уничтожали в огромных количествах. Хотя и сегодня необычный бивень может стать причиной убийства этих китов. К тому же, на нарвалов охотятся эскимосы.



Однако если раньше для охоты применялись ручные гарпуны, то теперь нередко охотятся посредством моторных лодок и автоматических гарпунов. И ко всему прочему, нарвалы — одни из самых уязвимых к изменению климата, а также загрязнению окружающей среды морских млекопитающих Арктики.

На видео вы можете увидеть сражение нарвалов бивнями.