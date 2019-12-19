Сегодня цветом любви считается красный. А раньше это был зеленый!

Сегодня почти во всем мире красный цвет ассоциируется с любовью и страстью. Но какое-то время в Средневековье с этими чувствами, как и другими естественными желаниями человека, нередко ассоциировался зеленый цвет.

Зеленый – это цвет змея в Эдемском саду, соблазнившего Адама и Еву съесть запретный плод. Однако трубадуры, средневековые поэты-певцы, почитали зеленый цветом любви, а светло-зеленые наряды носили в те времена незамужние девушки. Также в персидской и суданской поэзии темнокожих женщин иногда называли «зелеными», подразумевая их высокую привлекательность. А в Древнем Китае женщин, продававших свою любовь за деньги, называли «семьей зеленого фонаря».

По одной из версий, с красным цветом любовь начали ассоциировать после появления популярной французской поэмы XIII века под названием «Роман о Розе». В ней говорится об аллегорическом поиске героем красной розы, которая символизировала его возлюбленную. А позднее, в XIX веке, французские и английские писатели создали язык цветов, согласно которому, красная роза означает любовь. Впоследствии с любовью ассоциировалась уже не только красная роза, но и цвет сам по себе.