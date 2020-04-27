Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Факт

Удивительное зрение голубей

Софья Демьянец
27 апреля 2020
/upload/iblock/472/472ff7c7bf9b83d9595f82d69b5519bf.jpg
Голуби видят мир иначе. В их восприятии все происходит гораздо медленнее, чем это кажется нам.
Фото: Салтыков Дмитрий Александрович
/upload/iblock/320/320efe74f13fe4a36217436f14254061.jpg
Челябинские голуби
Фото: Елизавета Грушина
/upload/iblock/037/037c56f803b046ed266f5604c0fb0e05.jpg
Площадь Дурбар славится обилием голубей. Катманду, Непал.
Фото: Anastasia Pavlovna
В восприятии голубей объекты движутся гораздо медленнее, чем для человека.

Почему голуби взлетают перед мчащейся на них машиной, казалось бы, в самый последний момент? На самом деле машина в восприятии голубей движется намного медленнее, чем это происходит для нас.

Объясняется это тем, что голубю нужно видеть около 75 кадров в секунду, чтобы создалась иллюзия движения. Если посадить голубя перед киноэкраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему лишь набором сменяющих друг друга слайдов. Кроме того, голуби обладают еще одной удивительной особенностью зрения – они способны видеть объекты на расстоянии гораздо большем, чем человек.

Это преимущество голубей в конце ХХ века по достоинству оценила береговая охрана США и начала использовать их в поисково-спасательных операциях. Голубей обучали различать цвета спасательных лодок и жилетов, затем помещали их в клетку на нижней стороне вертолета, в который каждый голубь смотрел в одну из четырех сторон света. Завидев объект нужного цвета, голубю нужно было лишь клюнуть по расположенной рядом с ним кнопке, которая оповещала пилота о том, в каком направлении находится утопающий. Острое зрение этих птиц помогало им различать объекты на расстоянии трех километров, тогда как человеческий глаз видел лишь крошечное пятнышко вдалеке.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Фотографируем дома

Звезда

Воробьи наказывают своих подруг за измену

Девушка

«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки