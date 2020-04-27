Удивительное зрение голубей

Почему голуби взлетают перед мчащейся на них машиной, казалось бы, в самый последний момент? На самом деле машина в восприятии голубей движется намного медленнее, чем это происходит для нас.

Объясняется это тем, что голубю нужно видеть около 75 кадров в секунду, чтобы создалась иллюзия движения. Если посадить голубя перед киноэкраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему лишь набором сменяющих друг друга слайдов. Кроме того, голуби обладают еще одной удивительной особенностью зрения – они способны видеть объекты на расстоянии гораздо большем, чем человек.

Это преимущество голубей в конце ХХ века по достоинству оценила береговая охрана США и начала использовать их в поисково-спасательных операциях. Голубей обучали различать цвета спасательных лодок и жилетов, затем помещали их в клетку на нижней стороне вертолета, в который каждый голубь смотрел в одну из четырех сторон света. Завидев объект нужного цвета, голубю нужно было лишь клюнуть по расположенной рядом с ним кнопке, которая оповещала пилота о том, в каком направлении находится утопающий. Острое зрение этих птиц помогало им различать объекты на расстоянии трех километров, тогда как человеческий глаз видел лишь крошечное пятнышко вдалеке.