1 ноября – Международный день вегана

Несмотря на то, что переход на растительную пищу имеет ряд преимуществ, в масштабах Земли этот план не может быть реализован. Около трети земель на планете представляют собой засушливые и полузасушливые пастбища – они не пригодны ни на что другое, кроме выпаса скота. Ранее предпринимались попытки превратить некоторые участки африканского региона Сахель, расположенного к югу от Сахары и к северу от экватора, в пахотные земли, но ничего, кроме опустынивания, добиться не удалось. Таким образом люди, живущие в этом районе, просто умрут от голода. Такая же ситуация на Крайнем Севере, где коренное население употребляет оленей и других животных, но кроме ягод, там ничего не растет.



Поскольку к 2050 году численность населения составит 9,8 миллиарда человек, то употребление мяса в этом случае будет менее вредным для окружающей среды, чем расширение площадей для культивации растений.



Еще один аспект – медицинский. Ученые подсчитали, что если к 2050 году все жители Земли станут вегетарианцами, то глобальный уровень смертности снизится на 6-10% благодаря уменьшению числа заболеваний, к которым приводит красное мясо и другие продукты. Но чтобы это стало реальностью, нужно не просто отказаться от мяса, но и заменить его едой с равнозначной питательной ценностью, а это под силу только очень богатым людям, живущим в благополучных регионах.



В продуктах животного происхождения содержится больше питательных веществ в расчете на одну калорию, чем в вегетарианских. Подобрать правильный рацион питания для более чем двух миллиардов людей, страдающих от недоедания, возможным не представляется.