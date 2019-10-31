1 ноября – Международный день вегана

1 ноября 1994 года Веганское общество Великобритании (Vegan Society) отмечало свое 50-летие и одновременно 50-летие самого термина «веганство». Эта идеология активно распространяется по планете, находя все больше последователей, и в результате в мировом календаре появился новый праздник – Международный день вегана (World Vegan Day).
В этот день повсеместно проводятся мероприятия и информационные акции, посвященные веганству. В продвижение идеи вовлечены не только активисты: многие рестораны готовят специальные блюда и предлагают скидки веганам.
Веганство – образ жизни, который отличается от вегетарианства тем, что затрагивает не только сферу питания. Следуя принципам веганства, человек отказывается от потребления всех видов мяса, рыбы, молока, яиц, меда и любых добавок, произведенных с использованием животных (таких как желатин или кармин). Веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения и тестировавшиеся на представителях фауны.
Днем вегана завершается «месяц вегетарианской осознанности» (Vegetarian Awareness Month), который начался 1 октября – во Всемирный день вегетарианства.
Причины отказа людей от мяса могут быть разными. Одна из них – нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними. В последнее время все популярнее идея о том, что это также вносит вклад в заботу о планете: крупный рогатый скот, который разводят для мясной промышленности, несет ответственность за примерно 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов.
Несмотря на то, что переход на растительную пищу имеет ряд преимуществ, в масштабах Земли этот план не может быть реализован. Около трети земель на планете представляют собой засушливые и полузасушливые пастбища – они не пригодны ни на что другое, кроме выпаса скота. Ранее предпринимались попытки превратить некоторые участки африканского региона Сахель, расположенного к югу от Сахары и к северу от экватора, в пахотные земли, но ничего, кроме опустынивания, добиться не удалось. Таким образом люди, живущие в этом районе, просто умрут от голода. Такая же ситуация на Крайнем Севере, где коренное население употребляет оленей и других животных, но кроме ягод, там ничего не растет.
Поскольку к 2050 году численность населения составит 9,8 миллиарда человек, то употребление мяса в этом случае будет менее вредным для окружающей среды, чем расширение площадей для культивации растений.
Еще один аспект – медицинский. Ученые подсчитали, что если к 2050 году все жители Земли станут вегетарианцами, то глобальный уровень смертности снизится на 6-10% благодаря уменьшению числа заболеваний, к которым приводит красное мясо и другие продукты. Но чтобы это стало реальностью, нужно не просто отказаться от мяса, но и заменить его едой с равнозначной питательной ценностью, а это под силу только очень богатым людям, живущим в благополучных регионах.
В продуктах животного происхождения содержится больше питательных веществ в расчете на одну калорию, чем в вегетарианских. Подобрать правильный рацион питания для более чем двух миллиардов людей, страдающих от недоедания, возможным не представляется.
Тем, кто хочет позаботиться о планете, специалисты предлагают «золотую середину»: просто сократить объемы потребления мяса. Британские ученые подсчитали, что для снижения уровня выбросов парниковых газов в стране на 17% населению достаточно придерживаться рекомендаций ВОЗ в отношении питания.
Кроме того, негативный эффект на климат оказывает масса других факторов, в том числе личные автомобили.