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Еда

9 необычных цитрусов

Юлия Евлахова
04 мая 2020
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Рангпур имеет и другое название – «лимандарин».
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Каламондин – лишь наполовину цитрус. Один из «родителей» гибрида, кумват, принадлежит к другому роду – фортунелла.
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Этрог – разновидность цитрона с бургистыми вытянутыми плодами.
Апельсины и лимоны – это, конечно, хорошо, но у цитрусов есть множество разновидностей и гибридов, о которых в наших краях мало кто знает. Давайте это исправим.

Цитрус (Citrus) — род вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae). Самые известные представители этого рода – лимон, мандарин, апельсин, лайм и грейпфрут. Их вид и вкус известен каждому. Но мало кто знает, что виды цитрусов имеют множество разновидностей и являются родителями для необычных гибридов. Вот некоторые из самых интересных цитрусовых разновидностей.

Танжело – гибрид мандарина и помело или грейпфрута. Сочный плод размером с кулак взрослого человека обладает мягким и сладким вкусом, напоминающим мандарин. Кожура оранжевого цвета легко чистится. Танжело иногда называют «медовыми колокольчиками» за необычную форму – округлый фрукт имеет характерную «ручку».

Минеола — разновидность танжело. Гибрид грейпфрута «Боуэн» и мандарина «Дэнси» назван в честь города Миннеола во Флориде. Плод минеолы имеет немного сплюснутую форму. Кожица минеолы тонкая, яркого красно-оранжевого цвета, а мякоть сладкая с кислинкой.

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Минеола богата железом и аскорбиновой кислотой. А по объему содержания фолиевой кислоты ей и вовсе нет равных

Клементин – гибрид мандарина и апельсина-королька. Официальный статус сорта этот цитрус получил в 1902 году. Название гибрид получил в честь французского миссионера Клемана Родье. Как гласит история, Клеман сделал уникальное открытие гибридного мандарина в саду своего приюта в Алжире. Однако есть предположение, что гибрид появился раньше, в Азии, и в дальнейшем распространился в Средиземноморском регионе. Глянцевитый темно-оранжевый клементин обладает восхитительным сладким вкусом, почти лишен косточек и легко чистится.

Угли – разновидность танжело родом с Ямайки. Пухлые зеленовато-оранжевые плоды с бугристой кожурой – результат совместной работы природы и человека. Угли был найден случайно на пастбище и идентифицирован предположительно как «помесь» мандарина и грейпфрута. В дальнейшем к его черенкам был привит кислый апельсин и проведена селекция потомства с наименьшим количеством семян. В результате угли приобрел тонкий вкус и аромат, сохранив легкую пикантную горчинку.

Оробланко, или свити, — сорт, выведенный из традиционного гибрида сладкого помело с белым грейпфрутом. В переводе с испанского название этого гибрида означает «белое золото». Мякоть плодов нежная, сочная, сладкая, без косточек, бледно-желтого цвета. Оробланко лишен фирменной терпкости грейпфрута, но мясистые белые мембраны горькие, поэтому не применяются в пищу. При созревании его толстая кожура приобретает ярко-зеленый или золотистый цвет.

Оробланко
Во многих странах оробланко известен как «свити» (от английского sweetie – сладость)

Рангпур – индийский гибрид мандарина и лимона с очень кислым вкусом и оранжевой цедрой и мякотью.

Каламондин, или цитрофортунелла, – отпрыск кумквата и кислого мандарина. От кумквата каламондин унаследовал съедобную кожуру, а от мандарина внешний вид и аромат. Каламондин китайского происхождения, но издавна широко распространен на Востоке, в том числе в Индонезии и на Филиппинах, где были сделаны самые ранние описания этого фрукта. Любопытно, что кумкват к роду цитрусов не имеет никакого отношения: это растение принадлежит к роду фортунелла(Fortunella). Небольшие золотисто-желтые плоды кумквата имеют съедобную сладкую кожуру и кисловатую мякоть. Из этих фруктов получается отличное варенье, мармелад и желе. Иногда кумкват используют при подаче мартини в качестве замены оливки. Некоторые гибриды кумквата и цитрусов, например лаймкваты и оранжкваты, часто можно приобрести в вяленом виде.

Этрог — одна из разновидностей цитрона. В древности и в средние века цитрон использовался в основном для медицинских целей, за что и получил латинское название Citrus medica. Плоды цитрона выполняли роль лекарства от морской болезни, кишечных заболеваний и проблем с легкими. Сок цитрона с вином считался эффективным противоядием. Этрог является еврейским религиозным символом и используется в ритуалах во время праздника Суккот.

Еще одна особая разновидность цитрона – «рука Будды». Этот плод, напоминающий сросшиеся пальцы, иногда состоит из одной только цедры и является прекрасным ароматизатором.

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Родина Руки Будды — Месопотамия, однако при должном уходе это растение вполне жизнеспособно и в наших краях
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