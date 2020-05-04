9 необычных цитрусов

Клементин – гибрид мандарина и апельсина-королька. Официальный статус сорта этот цитрус получил в 1902 году. Название гибрид получил в честь французского миссионера Клемана Родье. Как гласит история, Клеман сделал уникальное открытие гибридного мандарина в саду своего приюта в Алжире. Однако есть предположение, что гибрид появился раньше, в Азии, и в дальнейшем распространился в Средиземноморском регионе. Глянцевитый темно-оранжевый клементин обладает восхитительным сладким вкусом, почти лишен косточек и легко чистится.



Угли – разновидность танжело родом с Ямайки. Пухлые зеленовато-оранжевые плоды с бугристой кожурой – результат совместной работы природы и человека. Угли был найден случайно на пастбище и идентифицирован предположительно как «помесь» мандарина и грейпфрута. В дальнейшем к его черенкам был привит кислый апельсин и проведена селекция потомства с наименьшим количеством семян. В результате угли приобрел тонкий вкус и аромат, сохранив легкую пикантную горчинку.

Оробланко, или свити, — сорт, выведенный из традиционного гибрида сладкого помело с белым грейпфрутом. В переводе с испанского название этого гибрида означает «белое золото». Мякоть плодов нежная, сочная, сладкая, без косточек, бледно-желтого цвета. Оробланко лишен фирменной терпкости грейпфрута, но мясистые белые мембраны горькие, поэтому не применяются в пищу. При созревании его толстая кожура приобретает ярко-зеленый или золотистый цвет.