Английский рождественский кекс: история великого блюда

Нынешний свой вид рождественский кекс стал приобретать только с 1870 года, а начиналось всё намного раньше и совсем иначе. Кекс был вовсе не кексом, а кашей из распаренного овса, очень напоминавшей наше рождественское сочиво — размягчённое зерно с маслом и мёдом. По случаю праздника кушанье постепенно обрастало дополнительными богатыми ингредиентами — орехами, сухофруктами, специями. Заморские составляющие символизировали дары волхвов. Тогда блюдо еще не было рождественским, а предназначалось для Крещенского сочельника, или 12-й ночи, накануне нашего Богоявления или английской Епифании. На столе была прародительница — «плам порридж» — сливовая каша и щедро лился рождественский эль, тоже с пряностями и мёдом. Пили его из огромных кружек, радостно восклицая «Waes Hael!», что в точности соответствует нашему «Будем здоровы!»

Сливы в сливовой каше, а позднее — пудинге, вовсе не сливы, а самые разные сухофрукты, в том числе и чернослив, но далеко не только. К XVI веку жить стали немного богаче: дроблёный овёс сменила пшеничная мука, в рецепт добавились яйца и жир — довольно долго топлёное нутряное сало, говяжье или баранье; значительно позже — сливочное масло. Смесь из сухофруктов, орехов, специй, муки, жира, яиц завязывали в салфетку и вешали на палке над котлом с кипящей водой на 6-8 часов. Получался рождественский пудинг, и этот способ дожил практически до наших дней. Мало кто делает так прямо сейчас, но старики помнят, что называется.

Следующим этапом генезиса рождественского кекса стал период после 1830-х, когда популярность святок стала сходить на нет, а Рождества — наоборот, повышаться. Печи с духовкой, пригодные для выпечки, у англичан были только в богатых домах. Для нас, с русской печью в каждой избе, это крайне странно, но нужно учитывать и климат. На Рождество в Англии зачастую уже цветёт вишня. От варёного пудинга стали переходить к выпеченному кексу. Нарядная сдобная выпечка поначалу предназначалась для Пасхи — вспомним наши куличи — но затем распространилась и на Рождество. Для богатых домов богатой была и рецептура, включавшая миндальную муку, фигурки из марципана, украшения из сусального золота и т.п.