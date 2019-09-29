Чай матча: от древнего рецепта к современной популярности

Интересно, что зелёный порошковый чай впервые стали изготавливать на родине чайного куста, в Китае, – это произошло ещё в X–XI веках. В Поднебесной его употребление постепенно сошло на нет, зато уже в XII столетии чай прижился в Японии – дзен-буддистские монахи столетиями взбадривались матча перед послеобеденными медитациями, самураи – потягивали перед боем, а аристократы – наслаждались во время ритуальных церемоний. И лишь в XVIII веке при изобретении нового способа получения матча этот дорогостоящий чай стал доступен и простым смертным.

Уникальность матча в том, что он производится из чайных листьев, которые за три недели до сбора (обычно в апреле) укрывают от солнца: благодаря такой технологии в них сохраняется намного больше хлорофилла, аминокислот и антиоксидантов. Затем собранные листья обрабатывают паром, высушивают и перетирают в мелкий порошок, а потом и в пудру – иногда в Киото это по-прежнему, как встарь, делают на каменных жерновах.

Классический матча готовят так: бамбуковой мерной ложечкой-тясаку кладут чай в керамическую чашу-тяван (2 ложечки без горки = 2 г), заливают 50 мл горячей воды (+75...+80 ºС), быстрыми W-образными движениями взбивают бамбуковым венчиком-тясэн (при хранении его лучше устанавливать на специальную керамическую подставку, так он дольше прослужит) до образования пены и доливают ещё 150 мл воды той же температуры. В США и Европе не менее популярен и матча-латте, который готовится со взбитым молоком.

Напиток из матча повышает тонус (содержащийся в нем L-теанин улучшает настроение) и заряжает бодростью на много часов, но это не только экзотическая альтернатива кофе и мате – многие считают его эликсиром молодости и здоровья, используют для похудения. Ещё матча любят добавлять в свою продукцию кондитеры – в мороженое и пирожное, шоколад и энергетические батончики. А вот голубой, фио-летовый и любой другой, кроме зелёного матча, – не чай вовсе, а порошок из цветов и растений, на основе которого тоже делают разные напитки и тот же латте.