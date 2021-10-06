Чайная дипломатия: инструкция по применению

Акико Каваи родилась в Японии, а потом уехала в Вашингтон изучать политическое управление, а чуть позже снова вернулась на родину, чтобы основать общественную организацию Sakura Cha Meet, которая специализируется на «чайной дипломатии».

Этот вид улаживания спорных вопросов придумали давно – еще во Вторую мировую, а главная идея, которую хочет донести Акико Каваи проста: политические разногласия лучше всего улаживать за чашкой вкусного чая. С 2017 года, когда была основана ее организация, Акико провела чайные церемонии для высокопоставленных персон по всему миру – от США и до Израиля.