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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Еда

Чайная дипломатия: инструкция по применению

Нина Строклик
06 октября 2021
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Фото: Ребекка Хейл
Футаоки, кобукуса, часяка... Перечисляем все необходимое, чтобы решить важные вопросы за чашечкой чая.

Акико Каваи родилась в Японии, а потом уехала в Вашингтон изучать политическое управление, а чуть позже снова вернулась на родину, чтобы основать общественную организацию Sakura Cha Meet, которая специализируется на «чайной дипломатии».

Этот вид улаживания спорных вопросов придумали давно – еще во Вторую мировую, а главная идея, которую хочет донести Акико Каваи проста: политические разногласия лучше всего улаживать за чашкой вкусного чая. С 2017 года, когда была основана ее организация, Акико провела чайные церемонии для высокопоставленных персон по всему миру – от США и до Израиля. 

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

National Geographic Россия №213, октябрь 2021

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