Что такое «фри-флоу»? Смотрим на примере рестомаркетов OBEDBUFET

Фри-флоу (от англ. free flow) — формат ресторанов и кафе быстрого питания. К фаст-фуду в его привычном понимании это не имеет отношения. В концепции фри-флоу заведение, как правило, делится на три зоны:



открытая кухня, где повара готовят блюда на глазах у гостей;

зона самообслуживания, где гости свободно ходят и выбирают блюдо себе по вкусу, после чего-либо берут его со стойки сами, либо просят повара положить порцию в тарелку;

зона, где можно собственно все это съесть.



Рестомаркеты OBEDBUFET уже несколько лет входят в число хедлайнеров московских фри-флоу заведений. Об уровне и масштабе лучше всего говорят цифры: 16 кухонь мира, 600 блюд, не более 10 минут на приготовление заказа. Сориентироваться в таком многообразии бывает непросто, поэтому для тех, кто пришел в OBEDBUFET впервые, проводят мини-экскурсию по залам и конкретным гастростанциям.

Выбор действительно впечатляет. В огромных салат-барах красуются холодные закуски, салаты, овощи и фрукты; рядом с ними — уже готовые горячие блюда и гарниры. Для тех, кому хочется гастрономии «из-под ножа», на открытых кухнях ежеминутно творят кулинарную магию сертифицированные повара. Разнообразию пицц на станции «Пиццы и пасты» позавидует иная остерия, на станции «Гриль» подрумяниваются стейки из телятины и лосося, отбивная куриная грудка, шашлыки, люля из баранины и печеные на гриле овощи. Станция японской кухни манит роллами с угрем и лососем, авокадо и крабом, а на станции «Wok» вам предложат собственно вок с выбором из четырех видов лапши и наполнителем по вкусу, будь то морепродукты, телятина, овощи или курица.

Само собой, фри-флоу невозможен без напитков и десертов. Во всех рестомаркетах OBEDBUFET есть собственная кондитерская, где и готовятся все десерты, которые прекрасно идут под горячий чай или кофе, а в баре от ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков попросту разбегаются глаза.

Интерьер всех OBEDBUFЕТов продумывался так, чтобы любой гость мог найти для себя уютное место: светлые диваны из дерева с мягкими подушками, разномастные цветные стулья, панорамная веранда с романтичными фонариками; в рестомаркете в «Москве-Сити» есть даже уединенные кабинки для переговоров или обеда. В интерьере много ярких, но не кислотных цветов, занимательных предметов декора, красивой мебели, хорошо и ненавязчиво продумано освещение.

Предмет особой гордости основателей OBEDBUFET — это идея с привлечением «за стол» сторонних проектов, получившая название «Гастроэнтузиасты». Ее суть проста: команда OBEDBUFET ищет близкие по духу кафе, рестораны, фермерские рынки, у которых есть свой уникальный продукт — и этот продукт на время появляется в меню. Таким образом в ассортимент рестомаркетов попадают блюда из ранее не представленных там мировых кухонь или же блюда, символизирующие новый гастротренд.

Наконец, один из главных трендов внутри самих OBEDBUFET — это акцент на экопотребление. В частности, если вы пришли со своим многоразовым стаканом или кружкой, то получите скидку 15% на любой напиток. Если же стакана при себе не оказалось, вам предложат специальную экопосуду, подходящую для вторичного использования.