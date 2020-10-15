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Еда

Чудесные ягоды: плоды, способные обмануть вкус

Софья Демьянец
15 октября 2020
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Белок миракулин из путерии сладковатой выделили в 1968 году. В том же году его начали добавлять в таблетки, хотя он ещё не был хорошо изучен.
Человеку, который съел путерию сладковатую, кислые продукты покажутся сладкими, а сладкие – безвкусными.

В Западной Африке произрастает необычное растение под названием путерия сладковатая (Synsepalum dulcificum), также известный как чудесные ягоды. Человеку, съевшему несколько плодов этого растения, кислые продукты час-другой будут казаться сладкими, а сладкие — вовсе безвкусными.

Обманывать вкусовые рецепторы человека путерии сладковатой помогает содержащийся в ней белок миракулин. Как только это вещество, связанное с вкусовыми рецепторами, попадает в кислую среду (то есть в рот попадает кислый продукт), человек ощущает приторный вкус.

Миракулин влияет и на восприятие сладкого вкуса. Например, сахарозаменитель аспартам станет безвкусным, если его съесть после магического фрукта.

Сегодня в месте, где растет путерия сладковатая, мякоть её плодов используются для подслащивания пальмового вина. А в Японии чудесные ягоды популярны среди диабетиков и людей, желающих похудеть. Также они культивируются в Гане, Пуэрто-Рико, Тайване и Южной Флориде.

Посмотрите, как свирепая пума несколько минут гонится за мужчиной.

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