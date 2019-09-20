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Еда

«Душа испанской кухни»: 20 сентября отмечается День паэльи

Анастасия Баринова
20 сентября 2019
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Фото: albergue.nave.de.ferreira/Instagram
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Фото: valencia_guias/Instagram
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Фото: aasriolo/Instagram
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Фото: la_mejillonera/Instagram
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Фото: 7televalencia/Instagram
Инициатором праздника стала родина блюда, Валенсия.

По инициативе туристической организации Валенсии 20 сентября отмечается день паэльи – знаменитого испанского блюда, появившегося именно в этой автономной области.

Согласно общепринятому мнению, рис в Валенсию привезли мавры в X веке, и местные жители высоко оценили возможности этой сельскохозяйственной культуры (и беспроигрышного гарнира). Они начали добавлять рис в каче к привычным ингредиентам, чтобы разнообразить пищу: рыбу, овощи и бобы. Существует и романтическая легенда происхождения паэльи: о молодом человеке, который хотел порадовать возлюбленную трапезой, но был беден и приготовил блюдо из всего, что смог найти дома и поймать в море. Сторонники этой версии поясняют, что о ее истинности свидетельствует само название: «para ella» – «для неё».

Со временем был разработан универсальный рецепт паэльи, для которого требуется особая сковорода «patella» (ещё одно объяснение имени блюда) и определенная техника приготовления.

Блюдо – сколь простое, столь же и вкусное – получило распространение по всему миру. Одновременно стали возникать его различные модификации: рыба может заменяться или сочетаться с морепродуктами, вместо нее может быть куриное или утиное мясо, рис может быть черным из-за использования чернил каракатицы и так далее.

Валенсия решила напомнить о популярности блюда, предложив всем его любителям делиться фотографиями в соцсетях с хештегом #Worldpaelladay (#всемирныйденьпаэльи).

«Праздник паэльи отмечают в сентябре – месяце, когда собирают рис, основной ингредиент кушанья. <…> Использовать можно почти любой продукт, подаренный морем, землей или огородом, и получается универсальное блюдо, перед которым невозможно устоять», – отдел туризма посольства Испании в Москве.

Ежегодно в интернете фиксируется более 8 миллионов запросов на тему паэльи, что делает блюдо четвертым по важности на планете.

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