«Душа испанской кухни»: 20 сентября отмечается День паэльи

По инициативе туристической организации Валенсии 20 сентября отмечается день паэльи – знаменитого испанского блюда, появившегося именно в этой автономной области.



Согласно общепринятому мнению, рис в Валенсию привезли мавры в X веке, и местные жители высоко оценили возможности этой сельскохозяйственной культуры (и беспроигрышного гарнира). Они начали добавлять рис в каче к привычным ингредиентам, чтобы разнообразить пищу: рыбу, овощи и бобы. Существует и романтическая легенда происхождения паэльи: о молодом человеке, который хотел порадовать возлюбленную трапезой, но был беден и приготовил блюдо из всего, что смог найти дома и поймать в море. Сторонники этой версии поясняют, что о ее истинности свидетельствует само название: «para ella» – «для неё».



Со временем был разработан универсальный рецепт паэльи, для которого требуется особая сковорода «patella» (ещё одно объяснение имени блюда) и определенная техника приготовления.