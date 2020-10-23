Еда и мир: молдавская кухня
Плацинда
Плоские полулепёшки-полупироги круглой или квадратной формы выпекаются из дрожжевого, вытяжного или слоёного теста и бывают с различными начинками – обычно с творогом и брынзой, а ещё с капустой, мясом, картофелем, тыквой, яблоками и вишней. Популярны и рулеты-вертуты, практически с теми же начинками. Как правило, такая выпечка готовится по воскресеньям и сервируется с красным вином.
Шапка Гугуцэ
Напоминающий в разрезе высокую шапку пастушка Гугуцэ – сказочного героя, придуманного молдавским детским писателем Спиридоном Вангели, – этот блинный торт без всякого шапкозакидательства считается одним из главных в стране десертов. Блины прослаиваются кремом из взбитых сливок с сахаром, начинкой служат консервированные вишни без косточек, и всё это великолепие щедро посыпается шоколадной крошкой.
Кырнэцеи
Колбаски-кырнэцеи – молдавский ответ сербским чевапчичам. Их готовят из свиного мяса, щедро сдобренного чесноком, тимьяном и чёрным перцем, жарят на гратаре (решётке) на открытом огне и подают с чесночным соусом «муждей». Гарниром для кырнэцей служат свежие или печёные овощи.
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