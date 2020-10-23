Еда и мир: молдавская кухня

Плоские полулепёшки-полупироги круглой или квадратной формы выпекаются из дрожжевого, вытяжного или слоёного теста и бывают с различными начинками – обычно с творогом и брынзой, а ещё с капустой, мясом, картофелем, тыквой, яблоками и вишней. Популярны и рулеты-вертуты, практически с теми же начинками. Как правило, такая выпечка готовится по воскресеньям и сервируется с красным вином.