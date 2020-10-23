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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Еда

Еда и мир: молдавская кухня

National Geographic Россия
23 октября 2020
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Плацинда
Фото: Vostock Photo
В отличие от вин самобытная молдавская гастрономия пока ещё малоизвестна в России, хотя она одна может стать достаточным поводом для поездки по стране. Рассказываем о главных блюдах, в которых заметно влияние не только России и Украины, но также Турции и Греции.

Плацинда

Плоские полулепёшки-полупироги круглой или квадратной формы выпекаются из дрожжевого, вытяжного или слоёного теста и бывают с различными начинками – обычно с творогом и брынзой, а ещё с капустой, мясом, картофелем, тыквой, яблоками и вишней. Популярны и рулеты-вертуты, практически с теми же начинками. Как правило, такая выпечка готовится по воскресеньям и сервируется с красным вином.

Шапка Гугуцэ

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Vostock photo Шапка Гугуцэ

Напоминающий в разрезе высокую шапку пастушка Гугуцэ – сказочного героя, придуманного молдавским детским писателем Спиридоном Вангели, – этот блинный торт без всякого шапкозакидательства считается одним из главных в стране десертов. Блины прослаиваются кремом из взбитых сливок с сахаром, начинкой служат консервированные вишни без косточек, и всё это великолепие щедро посыпается шоколадной крошкой.

Кырнэцеи

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Vostock photo Кырнэцеи

Колбаски-кырнэцеи – молдавский ответ сербским чевапчичам. Их готовят из свиного мяса, щедро сдобренного чесноком, тимьяном и чёрным перцем, жарят на гратаре (решётке) на открытом огне и подают с чесночным соусом «муждей». Гарниром для кырнэцей служат свежие или печёные овощи.

Почитайте об изысках перанаканской кухни.

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