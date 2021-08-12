Эстетика в тарелке: чем удивляет арктическая кухня

На голодный желудок любоваться красотой вокруг… мягко говоря, сложно. Поэтому чтобы у туристов остались от поездки только хорошие впечатления, надо давать им пищу не только для глаза.

В последние годы в Мурманской области к палитре развлечений, которые доступны для желающих открыть для себя Русский Север, добавилась арктическая кухня. Она появилась на слуху всего около пяти лет назад и до конца не знакома еще многим. В нюансах модного и перспективного направления помог разобраться бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан» Максим Галецкий.

Об арктической кухне заговорили после того, как в Мурманскую область приехал поддерживаемый Ростуризмом проект «Гастрономическая карта России», к слову, конгресс-отель «Меридиан» в 2020 году получил сертификат проекта. На первом фестивале в Териберке не только гости региона, но и местные жители открыли для себя, что Заполярье – это не штампы в виде трески, сельди и оленины.