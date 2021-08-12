Эстетика в тарелке: чем удивляет арктическая кухня
На голодный желудок любоваться красотой вокруг… мягко говоря, сложно. Поэтому чтобы у туристов остались от поездки только хорошие впечатления, надо давать им пищу не только для глаза.
В последние годы в Мурманской области к палитре развлечений, которые доступны для желающих открыть для себя Русский Север, добавилась арктическая кухня. Она появилась на слуху всего около пяти лет назад и до конца не знакома еще многим. В нюансах модного и перспективного направления помог разобраться бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан» Максим Галецкий.
Об арктической кухне заговорили после того, как в Мурманскую область приехал поддерживаемый Ростуризмом проект «Гастрономическая карта России», к слову, конгресс-отель «Меридиан» в 2020 году получил сертификат проекта. На первом фестивале в Териберке не только гости региона, но и местные жители открыли для себя, что Заполярье – это не штампы в виде трески, сельди и оленины.
Так, обычно разговор идет только о морской рыбе, а вот о речной забывают. И это в регионе, который имеет свыше тысячи рек и озер на своей территории. У нас водится щука, которая в отличие от сородичей в средней полосе не имеет неприятного запаха тины, ведь растет с холодных чистейших озерах. Хариус, сиг, налим вкусны и полезны. А икра налима, к слову, в Норвегии ценится выше, чем лососевая.
«Еще одна недооцененная история – грибная. В прошлом году я вместе с сотрудниками сам несколько раз выезжал в лес, мы собрали больше центнера грибов, сами их перебирали. Блюда из наших северных грибов оказались настолько востребованы, что все собранное разошлось за две недели. А какие у нас ягоды! Однажды мы не знали, какой десерт подать к определенному белому сухому вину, и решили поэкспериментировать – сочетать морского ежа с морошкой. Часто его подают с лимоном, например, а тут получился свежий необычный вкус, который удивляет», – продолжает Максим Галецкий.
К слову, искусство сочетать блюда с вином – это одно из ответвлений гастротуризма – энотуризм. В Заполярье, правда, вино не делают, только пиво, но это не умаляет интереса к направлению. Одно из вкусовых открытий наравне с морским ежом и морошкой – сочетание чипсов из ягеля с красным сухим вином. Многие туристы и не догадываются, что «мох» из леса можно есть, и это будет вкусно. Впрочем, даже те, кто живет на севере много лет, могут удивиться, что ягель – это не только для оленей.
«Я сам часто делаю открытия. Однажды у нас было выездное мероприятие в бухте. Гуляя у берега, я заметил щавель – не знал, что он у нас растет. Или водоросли: красные, бурые... Из них можно приготовить много необычных блюд, например, из морского винограда я делал интересный соус. Можжевельник прекрасно подходит для копчения и создания приправ, – вспоминает бренд-шеф. – Другое дело, что попасть на кухню многим ингредиентам очень сложно. Еще не так давно мы даже оленину мы закупали за границей, микрозелень возили из Санкт-Петербурга, она поступала уже подмороженная и быстро становилась непригодной для употребления. Водоросли до сих пор поставляют из Китая, хотя, например, мощности нашей кухни позволяют делать полуфабрикаты, и мы могли бы работать только на нашем сырье. Это и дешевле, и выигрышнее по качеству».
«Впереди очередной фестиваль в Териберке, на котором мы снова будем говорить об арктической кухне. Мы уже многое показали, но мы готовы и дальше удивлять. Будет очень интересно, и очень вкусно», – обещает Максим Галецкий, бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан» в Мурманске.