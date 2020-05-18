Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Еда

Где растет мастика и зачем ее жевать

Маргарита Гокун Силвер
18 мая 2020
MZ3646_20200110_263 (2).jpg
Фото: Ребекка Хейл
Это вещество с древности находится в почете у жителей Греции.

Гуляя по средневековым улочкам Пирги, Греция, вы увидите, как женщины просматривают покрытые листьями веточки так, будто ищут там бриллианты. На самом деле они пытаются отыскать кусочки затвердевшей белой массы – мастику, природную смолу, которую с древних времен ценят за аромат и целебные свойства. Пирги – одна из 24 деревень острова Хиос, где добывают мастику (по-гречески такие места называют mastichochoria).

Несмотря на то что фисташки мастичные есть во всем Средиземноморье, те из них, которые обладают специфическими свойствами, растут только в южной части Хиоса. Тысячелетиями мастика определяла сознание жителей острова и служила их главным источником заработка. Мастика упоминается Геродотом в V веке до н. э. Римляне жевали ее, чтобы почистить зубы, а османы почитали как специю. В наши дни это вещество тоже используют в качестве приправы, а еще для лечения болей и несварения желудка.

Производство мастики – дело семейное, и работа кипит круглый год. Нужно обрабатывать землю, делать неглубокие надрезы на коре деревьев, собирать и чистить выступившую смолу. В Музее мастики на Хиосе посетители могут познакомиться с процессом и прогуляться по роще в поисках «слезинок», блестящих на солнце. Попробовать сокровище острова предлагается в разных формах: из мастики делают тонизирующий ликер, добавляют в десерты, используют в качестве пищевой добавки.

Почитайте о том, как мальчик-раб разгадал секрет, над которым ломали головы ученые.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Девушка

Как страшно быть девочкой

Солнце

Японские боги: когда мифы вплетаются в реальность