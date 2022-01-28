Игры мозга: как пара слов может изменить для нас вкус печенья

Исследователи обнаружили, что один и тот же продукт (в их конкретном случае – печенье с шоколадной крошкой) может радикально сменить вкус со сладкого и тающего во рту на горький, прогорклый и несвежий.

Ученые из Университета штата Огайо привлекли к эксперименту 58 добровольцев. Всем из них дали одно и то же печенье и попросили оценить его вкус. Но вот в чем подвох: у трех разных групп печенье были помечено разными надписями: «Новый и улучшенный рецепт», «Получены жалобы потребителей» и «Типичные фабричные».

Было обнаружено, что добровольцы проявили склонность оценивать вкус печенья ближе к его характеристике на этикетке: «плохое» печенье часто не нравилось испытуемым, а «вкусное» получало хорошие оценки.