Игры мозга: как пара слов может изменить для нас вкус печенья

Исследователи обнаружили, что один и тот же продукт (в их конкретном случае – печенье с шоколадной крошкой) может радикально сменить вкус со сладкого и тающего во рту на горький, прогорклый и несвежий.
Ученые из Университета штата Огайо привлекли к эксперименту 58 добровольцев. Всем из них дали одно и то же печенье и попросили оценить его вкус. Но вот в чем подвох: у трех разных групп печенье были помечено разными надписями: «Новый и улучшенный рецепт», «Получены жалобы потребителей» и «Типичные фабричные».
Было обнаружено, что добровольцы проявили склонность оценивать вкус печенья ближе к его характеристике на этикетке: «плохое» печенье часто не нравилось испытуемым, а «вкусное» получало хорошие оценки.
Когда чему-то дается неприятное описание, наша любовь к сладкому может рухнуть в мгновение ока. Мозг сразу же начинает искать недостатки. Такая типичная предвзятость наблюдалась и в отношении других продуктов – например, сыра и овощей.
Что интересно в этом новом исследовании: оно показывает, что даже очень вкусные продукты (кто не любит печенье с шоколадной крошкой?) могут оставить неприятное послевкусие, если сопровождать их определенными словами.
В параллельном исследовании среди 62 участников другая группа ученых из штата Огайо обнаружила, что на воспринимаемый нами вкус более нейтральных продуктов, таких как соленый крекер, также влияет пометка «Получены жалобы потребителей».
Рейтинги были основаны на 9-балльной шкале, которая варьировалась от «крайне не нравится» до «крайне нравится», но участникам также разрешалось оставлять комментарии, если они того хотели. Как и следовало ожидать, дегустаторы чаще оставляли негативные комментарии о печенье и крекерах с заранее негативными подписями, чем положительные.
При всем этом авторы не могут точно сказать, могли ли негативные отзывы раскрыть реальные недостатки печенья или же эти недостатки и впрямь были выдуманы – для выявления этого потребуются дальнейшие исследования.
Наконец, не секрет, что производителям стоит проверять реакцию потребителей на маркировку на этикетке, прежде чем выпускать продукт на рынок. Из-за склонности человека к негативу любая надпись может обострить наши чувства, а производитель благодаря таким испытаниям может попытаться улучшить рецепт продукта, пишут исследователи.
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