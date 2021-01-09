Как обрабатывают самый дорогой кофе в мире

«Ко́пи-лува́к» (индон. kopi luwak) и «Блэк а́йвори» (англ. black ivory) — это самые дорогие разновидности кофе. Эти сорта получили известность благодаря необычному способу обработки зерен: спелые плоды поедают животные, а затем непереваренные зерна извлекают из фекалий.

В обработке «Копи лувак» участвуют мусанги (Paradoxurus hermaphroditus) — животные из семейства виверровых, которые также известны как малайские пальмовые куницы, или малайские пальмовые циветты. Они встречаются по всей Южной и Юго-Восточной Азии, ведут активный ночной образ жизни, живут преимущественно на деревьях и умело шныряют по их ветвям, отдыхая в дневное время в развилках стволов или дуплах. Длина тела мусанга составляет от 48 до 59 см, хвоста — от 44 до 54 см; вес взрослого животного варьирует от 2,5 до 4 кг.

Мусанги всеядные — питаются плодами, насекомыми, птичьими яйцами, а порой и самими птицами или небольшими зверьками из семейства беличьих. Бывают случаи, когда они наносят ущерб плантациям кофе, но для пищи выбирают только самые спелые кофейные плоды. Проходя через пищеварительный тракт этих зверьков, зерна теряют горечь и приобретают мягкий вкус, который так ценится любителями кофе. После этого и других этапов обработки стоимость кофе возрастает до $700 за килограмм.

Что касается «Блэк айвори», то в его обработке принимают участие слоны, о чем можно догадаться по названию, которое с английского переводится как «чёрная слоновая кость» или «чёрный бивень». Этот сорт производится в Таиланде и является самым дорогим сортом кофе в мире (порядка $1100 за килограмм и до $50 за чашку готового кофе).

Для приготовления килограмма такого кофе необходимо скормить слону около 33 кг свежих кофейных ягод. Животное поедает их вместе со своей обычной вегетарианской пищей (например, бананами и сахарным тростником), которая в процессе переваривания придаёт кофейным зернам землистый и фруктовый запах. После попадания в желудок слона желудочная кислота разрушает белок, заставляющий кофе горчить, после чего, по мнению дегустаторов, получается мягкий напиток без привычной для кофе горечи.

Посмотрите, как приготовить вулканический хлеб.