Кофейный ликбез

Кофе средней обжарки выявляет оттенки орехово-шоколадные оттенки вкуса, который получается мягким и сбалансированным. Такая обжарка («венская» или «полная городская») нередко применяется для эспрессо.

Темная обжарка («французская», «итальянская» или «испанская») понравится вам, если вы поклонник крепчайшего, ароматного, горьковатого кофе, как в странах Средиземноморья. Лучше всего она подходит для эспрессо.