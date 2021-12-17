Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Еда

Мясная диета китайцев стала причиной 75 000 дополнительных смертей

Анастасия Баринова
17 декабря 2021
flesh-3139641_1280.jpg
Фото: Pixabay
eating-4432229_1280.jpg
Фото: Pixabay
vietnam-4890359_1280.jpg
Фото: Pixabay
Людей убивает загрязненный воздух, ставший следствием наращивания мясного производства.

Международная группа ученых из Великобритании и Гонконга обнаружила необычную связь между мясной пищей и числом смертей, которых можно было бы избежать. И речь не идет о риске развития онкологических, сердечнососудистых и других заболеваний в результате употребления продуктов из мяса — специалисты рассмотрели производственный процесс и оценили уровень его влияния на экологию.

За последние 50 лет спрос на мясо во всем мире вырос, и особенно активно производства наращиваются в Восточной Азии. Исследователи установили, что в Китае за период 1980–2010 годы стало производиться на 433% больше мяса: с 15 до 80 мегатонн. Лишь 20 мегатонн объясняется ростом численности населения, а остальное — это результат изменения рациона. И за тот же период выбросы аммиака в сельском хозяйстве почти удвоились.

Toilette.jpg
Читайте такжеКоров научили ходить в туалет на благо экологии

Согласно статистике, в 2010 году 1,83 миллиона смертей в Китае произошло из-за загрязнения воздуха твердыми частицами. Ученые рассчитали, что если бы жители страны последовали рекомендациям национальной диетической программы (2016 Chinese Dietary Guideline) и уменьшили количество мясных блюд — производства пришлось бы сокращать, что привело бы к снижению выбросов аммиака на 2,1 мегатонны. Воздух стал бы немного чище, и 74 805 смертей можно было бы избежать.

«Главным приоритетом Китая в 80-е годы было удовлетворение основных потребностей населения в продуктах питания. Но теперь, когда проблема недоедания на повестке дня не стоит, необходим более устойчивый путь производства и потребления: нужно уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду, как внутри страны, так и во всем мире», – Сяоюй Янь, профессор из Университета Эксетера.

Кроме того, ученые обнаружили еще один интересный аспект: социальный. Прямой вред от переедания мяса (высокий уровень холестерина и другие отклонения) испытывают те, кто может себе позволить обильное мясное питание. А вот в регионах с низким уровнем дохода — в первую очередь это сельскохозяйственные области — люди едят не так много мяса, но в полной мере страдают от загрязнения воздуха из-за выбросов мясной промышленности.

Авторы исследования подчеркивают, что изменение диетических моделей может не только привести к улучшению здоровья за счет более полезной пищи, но и имеет важные преимущества с точки экологии, что, в конечном счете, также отражается на здоровье.

рекомендации
Звезда

Музей Жукова: как попасть и что посмотреть

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц