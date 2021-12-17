Мясная диета китайцев стала причиной 75 000 дополнительных смертей

Международная группа ученых из Великобритании и Гонконга обнаружила необычную связь между мясной пищей и числом смертей, которых можно было бы избежать. И речь не идет о риске развития онкологических, сердечнососудистых и других заболеваний в результате употребления продуктов из мяса — специалисты рассмотрели производственный процесс и оценили уровень его влияния на экологию.

За последние 50 лет спрос на мясо во всем мире вырос, и особенно активно производства наращиваются в Восточной Азии. Исследователи установили, что в Китае за период 1980–2010 годы стало производиться на 433% больше мяса: с 15 до 80 мегатонн. Лишь 20 мегатонн объясняется ростом численности населения, а остальное — это результат изменения рациона. И за тот же период выбросы аммиака в сельском хозяйстве почти удвоились.