Мясная диета китайцев стала причиной 75 000 дополнительных смертей

Международная группа ученых из Великобритании и Гонконга обнаружила необычную связь между мясной пищей и числом смертей, которых можно было бы избежать. И речь не идет о риске развития онкологических, сердечнососудистых и других заболеваний в результате употребления продуктов из мяса — специалисты рассмотрели производственный процесс и оценили уровень его влияния на экологию.
За последние 50 лет спрос на мясо во всем мире вырос, и особенно активно производства наращиваются в Восточной Азии. Исследователи установили, что в Китае за период 1980–2010 годы стало производиться на 433% больше мяса: с 15 до 80 мегатонн. Лишь 20 мегатонн объясняется ростом численности населения, а остальное — это результат изменения рациона. И за тот же период выбросы аммиака в сельском хозяйстве почти удвоились.
Согласно статистике, в 2010 году 1,83 миллиона смертей в Китае произошло из-за загрязнения воздуха твердыми частицами. Ученые рассчитали, что если бы жители страны последовали рекомендациям национальной диетической программы (2016 Chinese Dietary Guideline) и уменьшили количество мясных блюд — производства пришлось бы сокращать, что привело бы к снижению выбросов аммиака на 2,1 мегатонны. Воздух стал бы немного чище, и 74 805 смертей можно было бы избежать.
Кроме того, ученые обнаружили еще один интересный аспект: социальный. Прямой вред от переедания мяса (высокий уровень холестерина и другие отклонения) испытывают те, кто может себе позволить обильное мясное питание. А вот в регионах с низким уровнем дохода — в первую очередь это сельскохозяйственные области — люди едят не так много мяса, но в полной мере страдают от загрязнения воздуха из-за выбросов мясной промышленности.
Авторы исследования подчеркивают, что изменение диетических моделей может не только привести к улучшению здоровья за счет более полезной пищи, но и имеет важные преимущества с точки экологии, что, в конечном счете, также отражается на здоровье.