Названы победители первого национального конкурса «Вкусы России»

Благодаря конкурсу удалось сформировать беспрецедентно масштабную карту вкусов России — впервые на общероссийском уровне собран такой объем данных об основных продовольственных региональных брендах страны.

Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но и использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.

Минсельхоз России планирует сделать конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем сезоне.