Названы победители первого национального конкурса «Вкусы России»

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», инициированный Минсельхозом России, стартовал 7 октября 2020 года.
Перспективность и потенциал брендов в семи номинациях определяла экспертная конкурсная комиссия, а победители номинации «Нас выбирают» определялись в народном голосовании, проходившем с 19 ноября по 2 декабря 2020 года.
8 декабря состоялась церемония подведения итогов конкурса. Представляем победителей:
Номинация «Нас выбирают»
1 место — бурятские буузы (позы);
2 место — сыры Подмосковья;
3 место — дагестанская баранина.
Номинация «Из нашей деревни»
1 место — кологривский гусь;
2 место — сидиминский мёд (Хабаровский край);
3 место — сыростанские сыры (Челябинская область).
Номинация «Вкусное рядом»
1 место — татарский вяленый гусь;
2 место — пастила из арктических ягод;
3 место — костромской сыр.
Номинация «Попробуй – полюбишь»
1 место — мичуринские яблоки;
2 место — казанский чак-чак;
3 место — тувинская баранина.
Номинация «Ярмарка вкуса»
1 место — вина Кубани;
2 место — вина Дона;
3 место — сосьвинская селедка.
Номинация «На всю страну»
1 место — вологодское масло;
2 место — адыгейский сыр;
3 место — башкирский мёд.
Номинация «Вкус без границ»
1 место — белевская пастила;
2 место — томское кедровое молоко;
3 место — ямальская оленина.
Номинация «Загляните на огонек»
1 место — карельская форель;
2 место — крымское вино;
3 место — осетинские пироги.
Благодаря конкурсу удалось сформировать беспрецедентно масштабную карту вкусов России — впервые на общероссийском уровне собран такой объем данных об основных продовольственных региональных брендах страны.
Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но и использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.
Минсельхоз России планирует сделать конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем сезоне.