Не только пицца и спагетти: итальянский стрит-фуд с историей

Фокачча считается старейшей формой пиццы, и в древности была простой крестьянской пищей. По способу приготовления она почти идентична пицце, но выпекается быстро и при высокой температуре, так что если у готовой пиццы поднимаются только края, то фокачча поднимается целиком, вздуваясь бугорками. Традиционная фокачча имеет самую простую «начинку» — оливковое масло и соль, позже стали добавлять пряные травы — базилик и орегано, томаты, оливки, сыр.

В разных регионах Италии — свои традиции: в Бари подаётся со свежими помидорами и оливками, фокачча из Генуи — в виде тонкой лепешки с оливковым маслом и солью, Focaccia di Recco (по названию города Рекко в Лигурии) — из двух слоёв тонкого теста, нафаршированная сыром, копчёной колбасой и с острой приправой сверху, а Focaccia veneta — типичная пасхальная сладость в регионе Венето.