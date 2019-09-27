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Еда

Новая гастрономическая реальность: бургеры с искусственным мясом

Анастасия Баринова
27 сентября 2019
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Фото: McDonald's
Несколько сетей общественного питания, в том числе российские, предлагают блюда с мясом на растительной основе.

Десять лет назад в Лос-Анджелесе начала работать компания Beyond Meat, производящая заменитель мяса. В 2013 году новый продукт был опробован на американском рынке, а теперь выходит на мировой.

Полностью вегетарианское мясо не содержит сои. Оно изготавливается из смеси белков гороха, риса и бобов с добавлением кокосового и рапсового масел, картофельного крахмала, гранатового порошка с витаминами и других ингредиентов. Сходство с мясной текстурой достигается за счет давления, холодной воды и пара, а имитация говядины убедительно «кровоточит» за счет свекольного сока.

В настоящее время компания выпускает несколько вариантов искусственного мяса, которое можно использовать для приготовления колбас и гамбургеров.

Недавно сеть McDonald's решила предложить своим посетителям инновационные блюда, но пока в виде эксперимента. Тестирование будет проходить в ресторанах канадской провинции Онтарио. Бургер получил название P.L.Т. (Plant. Lettuce. Tomato — «Растительность. Листья салата. Помидор»), напоминая о связи с классическим предложением – сэндвичем с беконом BLT. Акция начнется 30 сентября и продлится ограниченное время, после чего компания проанализирует спрос и отзывы.

С аналогичной инициативой выступил ряд российских заведений общественного питания. В одном московском и одном санкт-петербургском ресторане Pizza Hut уже можно попробовать необычную пиццу. Растительное мясо напоминает по вкусу жареный фарш; в 100 граммах продукта содержится 20 граммов белка.

С 1 октября несколько московских ресторанов сети «Теремок» начнут угощать посетителей блюдами с вегетарианским мясом: это блин с котлетой и картофельное пюре с котлетой. Если будет спрос, компания может увеличить количество ресторанов, в частности, начать продажи блюд от Beyond Meat в Санкт-Петербурге.

Узнайте, зачем ученые работают над созданием искусственного мяса.

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