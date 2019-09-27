Новая гастрономическая реальность: бургеры с искусственным мясом

Десять лет назад в Лос-Анджелесе начала работать компания Beyond Meat, производящая заменитель мяса. В 2013 году новый продукт был опробован на американском рынке, а теперь выходит на мировой.



Полностью вегетарианское мясо не содержит сои. Оно изготавливается из смеси белков гороха, риса и бобов с добавлением кокосового и рапсового масел, картофельного крахмала, гранатового порошка с витаминами и других ингредиентов. Сходство с мясной текстурой достигается за счет давления, холодной воды и пара, а имитация говядины убедительно «кровоточит» за счет свекольного сока.



В настоящее время компания выпускает несколько вариантов искусственного мяса, которое можно использовать для приготовления колбас и гамбургеров.