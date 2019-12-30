Новогодние и рождественские блюда народов мира

Традиционная кухня пришла в Австралию из Великобритании вместе с первыми колонистами, но со временем приобрела местный колорит благодаря эндемикам – например, из мяса кенгуру получаются отменные стейки. Впрочем, главным в австралийской кулинарной культуре оказались мясные пироги — их было легко готовить из доступных переселенцам продуктов.

Традиционным украшением новогоднего стола в Австралии стал самый необычный из пирогов — плавающий. Он так и называется — пирог-поплавок (Pie Floater). Первое упоминание о нем относится в 1890 году, когда в газете The Melbourne Argus появилась заметка про повара, уронившего в суп готовый мясной пирог. В первое время такие пироги, погруженные в гороховый суп, продавали уличные торговцы на передвижных тележках — это был сытный обед для людей простого сословия. Потом пироги-поплавки стали подавать в пабах и ресторанах. В 2003 году Pie Floater признали национальным наследием Южной Австралии. Плавающий пирог был любимым блюдом у знаменитого блюзмена Джо Кокера, рок-группы AC/DC и актера Хью Джекмана.

Что нужно для того, чтобы приготовить пирок-поплавок? Сначала сделать гороховый суп-пюре — из мясного бульона, с луком и чесноком. Потом приготовить начинку для пирога — мелко нарезать говяжий стейк, обжарить его на разогретой сковороде в небольшом количестве масла. В большой неглубокой сковороде обжарить лук и чеснок. Добавить муку и кусочки обжаренной говядины. Посолить и поперчить немного, добавить томатную пасту и вустерширский соус, лавровый лист. Потом все перемешать и потушить на медленном огне около часа. Готовую начинку ставьте в холодильник. Сам пирог австралийцы делают из двух видов теста: нижнюю часть – из песочного, а круглую крышку – из слоёного бездрожжевого. Размер такого пая получается с ладонь (10-12 см в диаметре). В приготовленные пироги помещают охлажденную начинку, в тарелку наливают гороховый суп и кладут в него пирог, украшая томатным соусом.