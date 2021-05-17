Овощи и фрукты снижают стресс: исследование

Новое исследование провели специалисты австралийского Университета Эдит Коуэн (ECU). Основной задачей было изучение связи образа жизни с диабетом и ожирением; участие в нем приняло более 8 600 жителей страны в возрасте от 25 до 91 года.
У людей, которые ежедневно ели не менее 470 граммов фруктов и овощей, уровень стресса на 10% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230 граммов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять как минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Но несмотря всем известную пользу здорового питания, только 1 из 2 австралийцев ежедневно съедает рекомендованные две порции фруктов, и менее 1 из 10 едят рекомендуемые пять порций овощей каждый день.
Предыдущие исследования показали связь между потреблением фруктов и овощей и стрессом у молодых людей, а теперь выяснилось, что эта тенденция прослеживается у взрослых всех возрастов. Механизмы, лежащие в основе этого, точно не установлены, но вероятно эффект оказывают такие питательные вещества, как витамины, минералы, флавоноиды и каротиноиды: они могут уменьшить воспаление и окислительный стресс и, следовательно, улучшить психическое состояние.
Известно, что сладости оказывают кратковременный эффект на настроение.