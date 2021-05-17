Овощи и фрукты снижают стресс: исследование

У людей, которые ежедневно ели не менее 470 граммов фруктов и овощей, уровень стресса на 10% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 230 граммов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять как минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Но несмотря всем известную пользу здорового питания, только 1 из 2 австралийцев ежедневно съедает рекомендованные две порции фруктов, и менее 1 из 10 едят рекомендуемые пять порций овощей каждый день.