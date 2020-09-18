Пиво в белке и джин на муравьях: музей самой мерзкой еды пополнил свою коллекцию напитками

Несколько лет назад в шведском городе Мальмё открылся Музей самой мерзкой еды в мире. Его экспонатами стали странные блюда и продукты со всего мира: сыр с личинками, китайское «тысячелетнее яйцо», приготовленные морские свинки и летучие мыши и даже кумыс.

Теперь музей пополнил свою коллекцию новыми экспонатами – алкогольными напитками. Новая выставка открылась 5 сентября и будет длиться 3 месяца. Для нее работники музея «отыскали самые странные, самые интересные и сложные виды алкоголя в мире», как утверждает директор музея Андреас Аренс в своем заявлении. «Некоторые из представленных напитков демонстрируют различные типы домашних спиртов, созданных тысячи лет назад, в то время как другие экспериментальные и сделаны местными пивоварами», – отмечает он.

Одним из самых известных экспонатов стало самое крепкое (55%) пиво шотландской пивоваренной компании BrewDog. Оно носит название «The End of History» и выделяется из ряда других напитков не только крепостью, но и упаковкой: бутылки помещены в чучела пушных зверьков, например, горностаев и белок.