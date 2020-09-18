Пиво в белке и джин на муравьях: музей самой мерзкой еды пополнил свою коллекцию напитками
Несколько лет назад в шведском городе Мальмё открылся Музей самой мерзкой еды в мире. Его экспонатами стали странные блюда и продукты со всего мира: сыр с личинками, китайское «тысячелетнее яйцо», приготовленные морские свинки и летучие мыши и даже кумыс.
Теперь музей пополнил свою коллекцию новыми экспонатами – алкогольными напитками. Новая выставка открылась 5 сентября и будет длиться 3 месяца. Для нее работники музея «отыскали самые странные, самые интересные и сложные виды алкоголя в мире», как утверждает директор музея Андреас Аренс в своем заявлении. «Некоторые из представленных напитков демонстрируют различные типы домашних спиртов, созданных тысячи лет назад, в то время как другие экспериментальные и сделаны местными пивоварами», – отмечает он.
Одним из самых известных экспонатов стало самое крепкое (55%) пиво шотландской пивоваренной компании BrewDog. Оно носит название «The End of History» и выделяется из ряда других напитков не только крепостью, но и упаковкой: бутылки помещены в чучела пушных зверьков, например, горностаев и белок.
Отвращение долгое время считалось универсальным человеческим чувством. Но хотя испытывают его абсолютно все, мнения о том, что считать «отвратительным», расходятся в зависимости от обычаев, культур и личных вкусов. Музей самой отвратительной еды приглашает посетителей исследовать гастрономический мир и поменять свои представления о том, что съедобно, а что нет. Алкоголь в музейной экспозиции должен считаться пригодным для питья хоть где-нибудь в мире, даже если некоторые напитки будут отталкивать неприятным вкусом, запахом «или тем, как напиток сделан», – отметил директор музея.
Например, в выставке участвует рисовое вино под названием Ttongsul, которое когда-то использовалось в качестве лекарственного средства в Южной Корее. Оно варится из ферментированных человеческих фекалий.
Anty Gin, еще один экспонат, – спиртной напиток из красных древесных муравьев Formica rufa. Насекомых замачивают в дистиллированной воде, после чего добавляет можжевельник, крапиву, корень и семена засекреченных деревьев и растений. Десятки муравьев придают напитку «резкие цитрусовые нотки», говорится на сайте продукта.
Среди представленных в музее алкогольных напитков есть также пиво исландской пивоварни Steðji, которое сварено из копченых китовых яичек с использованием овечьих экскрементов. Это древний исландский рецепт. Тестикулы принадлежат сельдяному киту, или финвалу, и в свое время этот напиток вызвал бурное недовольство у защитников животных.
Также в новой алкогольной экспозиции музея есть пиво из кукурузы, которую пережевывают перед приготовлением, мощный угандийский самогон, который британские колонизаторы окрестили «военным джином», и другие удивительные напитки. Дегустировать их нельзя (впрочем, может это и к лучшему). Сам директор музея при подготовке к выставке попробовал практически все представленные экспонаты.
Поглазеть на все это удовольствие будет стоить вам 185 шведских крон (примерно 1579 рублей по нынешнему курсу).