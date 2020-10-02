По рецепту искусственного интеллекта сварили пиво

Индийский светлый эль (IPA), созданный швейцарскими пивоварами, получил название Deeper. Во вкусе присутствуют цитрусовые и фруктовые ноты.

Созданием рецепта занимался алгоритм Brauer AI, который работал на основании международной базы рецептов пива — в ней около 157 000 рецептов. По итогу работы алгоритма получилось несколько уникальных вариаций пива, из которых выбрали наиболее приемлемый для распивания напитка. Хотя этот вариант и запустили в производство, пивовары уверены, что искусственный интеллект не заменит людей на производстве, а лишь способен помогать.

Купить пиво пока нельзя — создатели предлагают подписаться на обновления, чтобы стать одним из первых, кто попробует напиток.

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