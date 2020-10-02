По рецепту искусственного интеллекта сварили пиво
Микропивоварня MN Brew, располагающаяся в Швейцарии, сварила первое пиво в стране, рецепт которого составил искусственный интеллект. Напиток помогли создать учёные из Люцернской высшей школы и сотрудники фирмы Jaywalker Digital — компании, специализирующейся на анализе данных, разработке программного обучения и машинном обучении.
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Wer denkt, dass die Maschine vollautomatisch Bier herstellen kann hat weit gefehlt. Bierbrauen ist eine Kust für sich. In mühsamer Handarbeit werden die Zutaten vorbereitet, gekocht, umgefüllt, wieder aufgekocht, vermengt, abgekühlt und nochmachls abgefüllt. Ist das Bier im Tank, so fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an: Das Aufräumen. Jede Maschine, jeder Schlauch, jeder Aufsatz wird in seine Einzelteile zerlegt und von Hand gereinigt. Dieser Prozess dauert mehrere Stunden. Nur dank derart sorgfältigem Vorgehen kann die Qualität des Biers gewahrt werden. 🍺 #deeper #brauerai #jaywalkerdigital #mnbrew #artificialintelligence #indianpaleale #craftbeer #brewing #brewingbeer
Индийский светлый эль (IPA), созданный швейцарскими пивоварами, получил название Deeper. Во вкусе присутствуют цитрусовые и фруктовые ноты.
Созданием рецепта занимался алгоритм Brauer AI, который работал на основании международной базы рецептов пива — в ней около 157 000 рецептов. По итогу работы алгоритма получилось несколько уникальных вариаций пива, из которых выбрали наиболее приемлемый для распивания напитка. Хотя этот вариант и запустили в производство, пивовары уверены, что искусственный интеллект не заменит людей на производстве, а лишь способен помогать.
Купить пиво пока нельзя — создатели предлагают подписаться на обновления, чтобы стать одним из первых, кто попробует напиток.
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