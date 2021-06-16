Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экомарафон «#ЯБерегуПланету»
Еда

Почему кофе нужно хранить в холодильнике

Популярная Механика
16 июня 2021
/upload/iblock/402/402231f278d4661594dcc6f3c7ac187b.jpg
Утренний кофе
Фото: Анастасия Добровольская
/upload/iblock/f28/f280153238c870cefc0fe1ad5939a1ea.jpg
Кофе-вулкан
Фото: Анна Морозова
Исследователи из Университета Бата (Великобритания) выяснили, что хранение кофейных зерен в холодильнике поможет сделать напиток более вкусным и ароматным.

Исследователи заручились поддержкой местной кофейни и решили сравнить, как меняется вкус и аромат кофе при хранении зерен в разных температурных условиях: от комнатной до -196 °C. Выяснилось, что при перемолке охлажденного кофе порошок получается более плотным и равномерным, а напиток — ароматнее и вкуснее.

Охлаждение зерен позволяет получать при перемолке лучшую экстракцию ароматических соединений, то есть кофе получится «крепче» и заварится быстрее обычного. Идеальный помол не должен содержать визуальных отличий между самой мелкой и крупной частицами. Легче всего добиться такого результата, охладив кофейные зерна в морозильной камере.

Британцы считают, что их открытие может изменить процесс производства и хранения кофе, поскольку все заинтересованы в более продолжительном сроке хранения зерен и улучшении вкусовых качеств продукта.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Листья

Отдых в гармонии с природой: как развивается Красная Поляна