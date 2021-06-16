Почему кофе нужно хранить в холодильнике

Исследователи заручились поддержкой местной кофейни и решили сравнить, как меняется вкус и аромат кофе при хранении зерен в разных температурных условиях: от комнатной до -196 °C. Выяснилось, что при перемолке охлажденного кофе порошок получается более плотным и равномерным, а напиток — ароматнее и вкуснее.

Охлаждение зерен позволяет получать при перемолке лучшую экстракцию ароматических соединений, то есть кофе получится «крепче» и заварится быстрее обычного. Идеальный помол не должен содержать визуальных отличий между самой мелкой и крупной частицами. Легче всего добиться такого результата, охладив кофейные зерна в морозильной камере.

Британцы считают, что их открытие может изменить процесс производства и хранения кофе, поскольку все заинтересованы в более продолжительном сроке хранения зерен и улучшении вкусовых качеств продукта.