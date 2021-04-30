Поволжский хамон и чипсы из ягеля: гастрономический гид по регионам России
В проекте «Раскуси Россию» Google и Ростуризм создали настоящую энциклопедию кулинарных традиций разных регионов страны. Вдохновиться и проложить гастрономический маршрут на свой вкус сможет каждый. А мы выбрали топ-5 направлений, где можно не только проникнуться самобытной культурой народов России, но и попробовать экзотику, о которой мало кто знает.
Поволжский хамон на родине соли
В Поволжье придумали чак-чак, острую горчицу и беляши. А пробовали ли вы поволжский хамон? Ломтики солено-вяленого мяса — это старинный рецепт татар и башкир с секретным ингредиентом: готовят деликатес не из иберийских свиней, а из гуся. В остальном процесс приготовления схож. Тушки жирных гусей натирают крупной солью и, завернув в пергамент, долго вялят в защищенном от ветра и солнца месте. Мясо получается темно-красное, упругое и жирное, при этом, совсем как хамон, не содержит холестерина. Если отправитесь в круиз по Волге, такого гуся можно купить на местных рынках.
Кстати, за солью для вяленого гуся местным производителям далеко ездить не приходится. Ее добывают на озере Баскунчак еще со времен Петра I. Возможно, у вас дома уже есть маленький сувенир из Поволжья, ведь и сейчас до 80% всей российской соли добывают именно здесь. Рекомендуем поехать на озеро Баскунчак за завораживающими видами на белоснежный солончак и целебным эффектом местных курортов, не уступающих грязи Мертвого моря.
Русский Нордик
Отправляясь на поиски северного сияния, не упустите возможность попробовать поморскую кухню. Один из самых известных и необычных рецептов — треска, запеченная в твороге или жареная в молоке. Другой традиционный вкус Севера — ржаной. С такой мукой здесь делают и рыбники (большие пироги с целиком запеченной рыбой), и маленькие пирожки-калитки с самой разной начинкой — толченым картофелем, крупами, ягодами, творогом. Существует в тундре и свой суперфуд — чипсы из ягеля, который высоко ценится благодаря бактерицидным свойствам.
А в ресторанах Мурманска можно встретить богатый выбор свежих морепродуктов. Исторически в кухне народов Крайнего Севера крабов и гребешков было не найти, но сейчас они уже укрепились в статусе новых локальных деликатесов. На самом деле крабы были завезены в Баренцево море с Камчатки только в XX веке, а гребешков и морских ежей и вовсе стали добывать только сейчас.
Кухня кочевников в походном рюкзаке
В прошлом году Алтай стал одним из самых популярных направлений для туристов, готовых к экстриму ради красоты гор. Местная кухня вобрала в себя много традиций кочевников Центральной Азии, и попробовать ее, конечно, можно прямо в походе. Возьмите в дорогу традиционный перекус — курут. Это отвешенная простокваша, которую смешивают с солью, скатывают в шарики и сушат на воздухе или в дыме очага. Если с утра захочется выпить чего-то бодрящего, курут можно растолочь с водой, получив очень необычный тонизирующий напиток.
Прилетая в столицу края, Горно-Алтайск, обязательно зайдите в ресторан «Типография». Шеф-повар Юлия Фоминых занимается «гастрономическими раскопками» — она изучает старые рецепты и кулинарные книги жителей Горного Алтая и ездит в экспедиции по региону. Благодаря этому в меню ресторана — аутентичные блюда с местными видами мяса (например, яка), курутом и каймаком, а на десерт — популярные на Алтае пончики баурсаки.
Сибирская кухня со вкусом тайги
Говоря о сибирской кухне, мы сразу вспоминаем традиционные пельмени. По классическому рецепту их готовят из говядины и свинины, а раньше еще добавляли мясо дичи. Иногда можно встретить пельмени и с добавлением диких таежных трав, и с вегетарианской начинкой в виде черной редьки. Еще более экзотический вариант — бурятские буузы с начинкой из рубленой говядины с луком. Их варят на пару, а лепят похожими на традиционные бурятские юрты. Высший пилотаж для хозяек и поваров — слепить буузы с каноническими 33 защипами.
Суровые зимы, великие реки, километры тайги — все это способствовало формированию совершенно особых кулинарных традиций. Рыбу сибиряки часто едят сырой — например, в виде строганины. Зимой только что выловленную рыбу складывают на льду, где она немедленно замерзает, так что ее можно настрогать тонкими ломтиками и съесть, добавив лишь черный перец и соль. А летом из муксуна, пеляди или нельма делают сугудай — слегка посоленные кусочки сырой рыбы.
Южный сувенир
От Анапы до Адлера традиционно проживали черкесы или, по-другому, адыги. Из южных специалитетов у всех на слуху адыгейский сыр, который производят по определенной рецептуре из местного молока. Но есть здесь и другие деликатесы, которые могут посоревноваться за право лучшего сувенира. Присмотритесь на центральных рынках к сладковатым копченым грушам — это старинный продукт местности. Нарезанными или натертыми, их используют как приправу к мясу, так и как основу настоек.
Если вы хотите по-настоящему прочувствовать колорит адыгской кухни, сделать это можно в Адлере в ресторане «Высота 5642». В меню — очень необычные местные блюда: например, лягур (вяленая телятина с ароматом крапивы в адыгейском соусе шипс) или жамуко (старинное адыгейское блюдо из кукурузной муки, сыра и мацони).