Поволжский хамон и чипсы из ягеля: гастрономический гид по регионам России

В Поволжье придумали чак-чак, острую горчицу и беляши. А пробовали ли вы поволжский хамон? Ломтики солено-вяленого мяса — это старинный рецепт татар и башкир с секретным ингредиентом: готовят деликатес не из иберийских свиней, а из гуся. В остальном процесс приготовления схож. Тушки жирных гусей натирают крупной солью и, завернув в пергамент, долго вялят в защищенном от ветра и солнца месте. Мясо получается темно-красное, упругое и жирное, при этом, совсем как хамон, не содержит холестерина. Если отправитесь в круиз по Волге, такого гуся можно купить на местных рынках.

Кстати, за солью для вяленого гуся местным производителям далеко ездить не приходится. Ее добывают на озере Баскунчак еще со времен Петра I. Возможно, у вас дома уже есть маленький сувенир из Поволжья, ведь и сейчас до 80% всей российской соли добывают именно здесь. Рекомендуем поехать на озеро Баскунчак за завораживающими видами на белоснежный солончак и целебным эффектом местных курортов, не уступающих грязи Мертвого моря.