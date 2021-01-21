Самая популярная еда навынос в России и других странах мира

Своеобразное исследование было проведено страховым сайтом MoneyBeach.co.uk, который использовал данные Google для определения среднемесячного объема поиска в каждой стране по терминам, связанным с заказом еды навынос.
«Иногда нет ничего лучше, чем взять выходной и попробовать что-нибудь навынос. В течение 2020 года мы заслужили этого больше, чем когда-либо, поскольку многие рестораны по всему миру, к сожалению, вынуждены закрывать свои двери и предлагать исключительно услуги навынос», — говорится на сайте.
После определения того, какие продукты питания ищут больше всего в более чем 100 странах, явным победителем оказалась пицца. Ее предпочитают в 44 странах, от Италии до Барбадоса. Второе место заняла китайская еда, которой отдают предпочтение в 29 странах, включая США, Австралию и Великобританию.
На третьем месте с 10 странами располагается суши, при чем самой густонаселенной страной, где предпочитают это блюдо, оказалась не Япония, как можно было бы предположить, а Бразилия.
На четвертом месте находится рыба с жареным картофелем, лидирующая в шести странах, включая Канаду. На пятом — жареный цыпленок, а Камбоджа входит в пятерку стран, где ее чаще всего ищут.
Индийская еда навынос занимает шестое место, лидируя в четырех странах, включая Нидерланды. Корейская еда стала седьмой. Ее предпочитают в трех странах, включая Иорданию. Примечательно, что в самих Индии и Корее первой стала все же пицца. Тайская кухня — фаворит в двух странах.
Тапас, тако, малазийскую еду, буррито и пасту чаще всего заказывают только в одной из представленных стран. Аналогичная ситуация с кебабом. Лидером по его употреблению навынос оказалась Россия. Но очевидно, что под кебабом авторы исследования имели в виду шаурму (встречается также название шаверма или шаварма в некоторых регионах страны), которую можно считать разновидностью донер-кебаба.
«Недавно мы предложили счастливчику возможность получить деньги за дегустацию еды навынос, и высокий уровень интереса из более 9000 заявок, которые мы получили, заставил нас больше погрузиться в мир еды навынос. Хорошая еда навынос в этом году стала еще более важной, поскольку многие в основном не могли поесть вне дома, и было интересно обнаружить, что два варианта оказались на голову выше конкурентов», — заключил Майк Рис, гендиректор MoneyBeach.co.uk.
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