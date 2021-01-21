Самая популярная еда навынос в России и других странах мира

Своеобразное исследование было проведено страховым сайтом MoneyBeach.co.uk, который использовал данные Google для определения среднемесячного объема поиска в каждой стране по терминам, связанным с заказом еды навынос.

«Иногда нет ничего лучше, чем взять выходной и попробовать что-нибудь навынос. В течение 2020 года мы заслужили этого больше, чем когда-либо, поскольку многие рестораны по всему миру, к сожалению, вынуждены закрывать свои двери и предлагать исключительно услуги навынос», — говорится на сайте.

После определения того, какие продукты питания ищут больше всего в более чем 100 странах, явным победителем оказалась пицца. Ее предпочитают в 44 странах, от Италии до Барбадоса. Второе место заняла китайская еда, которой отдают предпочтение в 29 странах, включая США, Австралию и Великобританию.

На третьем месте с 10 странами располагается суши, при чем самой густонаселенной страной, где предпочитают это блюдо, оказалась не Япония, как можно было бы предположить, а Бразилия.