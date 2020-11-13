Сырная карта России

На родном языке название адыгейского сыра звучит как «матэкъуае»: «матэ» — корзина, «къуае» — сыр. По традиции, его формируют в особых корзинах из ивовых прутьев.

Адыгейский сыр может быть свежим — белоснежным, с ароматом молока и цветущего свежего луга, может быть копченым — золотистым, с аппетитным запахом дымка. Что примечательно, до сих пор каждая семья в Адыгее готовит его по-своему — сколько хозяек, столько и вкусов, и это уже весомый аргумент, чтобы отправиться в путешествие по Адыгее.