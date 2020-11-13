Сырная карта России

Сегодня в мире существует свыше двух тысяч сортов сыра. В России это один из самых любимых продуктов, а самое главное – у нас в стране есть регионы, где производят уникальный, ни на что не похожий, вкуснейший местный сыр.
Сыр Адыгейский
На родном языке название адыгейского сыра звучит как «матэкъуае»: «матэ» — корзина, «къуае» — сыр. По традиции, его формируют в особых корзинах из ивовых прутьев.
Адыгейский сыр может быть свежим — белоснежным, с ароматом молока и цветущего свежего луга, может быть копченым — золотистым, с аппетитным запахом дымка. Что примечательно, до сих пор каждая семья в Адыгее готовит его по-своему — сколько хозяек, столько и вкусов, и это уже весомый аргумент, чтобы отправиться в путешествие по Адыгее.
Тувинский сыр «Быштак»
Молоко для тувинцев — пища сакральная, обладающая священной силой, и то же самое можно сказать обо всем, что из него готовят, в том числе и о сыре «Быштак».
Его рецепт дошел до наших дней почти неизменным. Делают его из коровьего или овечьего молока, чуть кремоватый, с плотной и нежной консистенцией, с ярко выраженным вкусом и запахом, он по праву считается национальной тувинской гордостью наряду с другими достопримечательностями Республики Тыва.
Сыр Тильзитер
Родиной знаменитого сыра Тильзитер является город Советск, до 1946 года именовавшийся Тильзитом и основанный еще в XIII веке. А всего в 10 км от него находится всем известный город Неман, где красуется средневековый замок Рагнит, и вот на его территории и расположилась сыроварня Тильзит-Рагнит, где по уникальным старинным технологиям и производят всеми любимый Тильзитер. Отличная возможность совместить приятное с приятным: полюбоваться древними достопримечательностями, надышаться историей и побывать на сырном производстве с дегустацией.
Сыры Подмосковья
Появлением первых отечественных сыров мы обязаны в первую очередь князю Ивану Мещерскому, открывшему в самом конце XVIII века сырную фабрику в селе Лотошино, и Николаю Верещагину, посвятившего себя развитию сырного дела в России.
Именно их стараниями возникли первые подмосковные производства сыра, и теперь, спустя долгие годы, в Подмосковье начали возрождаться традиции русского сыроварения. Ряды сыроваров растут и множатся, и благодаря им в любой момент, было бы желание, можно отправиться в недолгое, но насыщенно путешествие по подмосковным фермам и сыродельням (их сегодня насчитывается порядка ста), где не только расскажут и покажут, как делается сыр, но и непременно предложат его отведать.
Сыр Костромской
Еще один региональный сыр с историей — Костромской. Традиции его производства начали закладываться еще в конце XIX века и сейчас с успехом возрождаются и продолжаются местными сыроварами. Оценить их достижения можно, к примеру, в городском Музее сыра или на костромской Сырной бирже, а самые ревностные поклонники натуральных полутвердых и твердых сыров по достоинству оценят экскурсию «Сырная столица».
Открыть региональным гастрономическим брендам дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с разнообразием уникальных вкусов нашей страны призван Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который стартовал 7 октября 2020 года. Нет сомнений, что благодаря ему пул специалитетов в ресторанных меню ощутимо расширится: в конкурсном каталоге представлено свыше 500 заявок от региональных брендов из всех уголков России. Конкурсная комиссия определит наиболее перспективные из них, после чего на сайте вкусыроссии.рф стартует народное голосование с 19 ноября по 2 декабря, в ходе которого каждый желающий сможет выбрать полюбившийся региональный бренд.
Полную карту вкусов России можно будет изучить совсем скоро на том же сайте — его каталог региональных брендов продуктов питания станет незаменимым гастрономическим помощником во время путешествий.