3 праздничных блюда разных кухонь мира: рецепты от шеф-повара

В праздники хочется блюда с теплотой, душевного хочется! Особенно на Новый год. И вот суровые датчане, немцы и скандинавы придумали очень согревающее и красивое блюдо. «Красная каша», или Роте грютце – это десерт с корицей, бадьяном, красными ягодами, напоминающий о лете и солнышке.

Подают его с рисовым пудингом, но я хочу предложить подать его с малаби – типично ближневосточным десертом, простым и сердечным, как улыбка бедуина. Звезды запада и востока сойдутся над новогодней елью. Это ли не чудо?