3 праздничных блюда разных кухонь мира: рецепты от шеф-повара

Григорий Ляховецкий
профессиональный шеф-повар и ведущий программы «Куки внуки»
Роте Грютце
В праздники хочется блюда с теплотой, душевного хочется! Особенно на Новый год. И вот суровые датчане, немцы и скандинавы придумали очень согревающее и красивое блюдо. «Красная каша», или Роте грютце – это десерт с корицей, бадьяном, красными ягодами, напоминающий о лете и солнышке.
Подают его с рисовым пудингом, но я хочу предложить подать его с малаби – типично ближневосточным десертом, простым и сердечным, как улыбка бедуина. Звезды запада и востока сойдутся над новогодней елью. Это ли не чудо?
- Ассорти ягодное (вишня, малина, черная смородина, брусника) — 250 г
- Красное вино (можно полусухое) — 100 мл
- Гранатовый сок 150 мл
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Корица (палочки) — 2 шт
- Бадьян (звездочки) — 3 шт
Примерно половину сока отливаем в отдельный стакан. Ягоды заливаем оставшимся соком, вином, добавляем сахар, ванильный сахар, корицу, бадьян и кипятим около 2 минут. После чего удаляем специи и убавляем огонь. Варим ещё 5 минут.
Отлитый сок смешиваем с крахмалом вливаем его тонкой струйкой в ягоды, постоянно помешивая. Как только крахмал заварится, а десерт загустеет, тут же снимаем его с плиты и накрываем крышкой. Подаём с малаби.
Для малаби
- Сливки — 250 мл
- Молоко — 150 мл
- Крахмал — 30 г
- Сахар — 50 г
Отливаем 50 мл молока и отставляем в сторону. Сливки, молоко и сахар доводим до кипения, но не даём кипеть слишком сильно. Крахмал смешиваем с отставленным молоком, следим, чтобы не было комков – и вводим постепенно в основную массу. Охлаждаем и ставим в холодильник на три часа минимум.
Моти
Моти – чудесное и уже знаменитое японское блюдо, которое раздают родственникам и друзьям под Новый год. Традиционно его довольно сложно делать, но тут на помощь современным кулинарам приходит... микроволновка. Работает это как мастер-класс по лепке – можно добавлять разные красители в тесто, вырезать разные красивости сверху, наполнять чем угодно. Чистой воды творчество! Лепить моти можно с детьми и друзьями, весело и непринуждённо.
Для теста
- Мука рисовая — 130 г
- Сахарная пудра — 80 г
- Вода — 150 мл
Для начинки
- Маскарпоне — 100 г
- Шоколад белый — 50 г
- Сахарная пудра — 50 г
- Клубника ( или любая другая ягода) - по желанию
Растапливаем белый шоколад на водяной бане. В маскарпоне добавляем сахарную пудру, растопленный белый шоколад, все хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник (так будет проще с ним управляться). Для теста в тару добавляем рисовую муку, сахарную пудру и воду, накрываем пищевой пленкой и отправляем в микроволновку на 2 минуты при 800w.
После достаём из микроволновки, хорошо перемешиваем, чтобы не было больших комков, и снова отправляем в микроволновку на 1,5 минуты.
Разделяем тесто на шарики, которые раскатываем или разминаем пальцами, нежно и аккуратно. Затем помещаем начинку в центр и делаем мешочек – это базовый вариант, но можно придумать и собственные. Полёт фантазии не остановить. И не надо!
Гусь в духовке
Птицу на Новый год и Рождество запекают почти все в Европе и США. Вариации разные – гусь, утка, индейка...Наполнения тоже разные – в Германии, Чехии, Англии, Словении, Польше. Тут и красная капуста, тушёная с тмином, каштаны, колбаски, гречневая каша, понятное дело сауеркраут, то есть немецкая квашеная капуста с салом и копчёностями. Добавляют даже сухофрукты!
Но вот что стоит помнить: все эти птицы относятся к дичи, а дичь любит кислинку и сладость. Они очень хорошо уживаются вместе, оттеняют друг друга. Поэтому я хочу поделиться рецептом, который мы используем в нашей семье. Тут и аромат айвы, и кислинка клюквы, пикантность имбиря и цитрусовые нотки.
А главное – не дать гусю засохнуть. Процесс не быстрый, но и торопиться некуда. До Нового года ещё есть время!
- Гусь – 1 шт
- Айва – 2 шт
- Клюква вяленая – 200 гр
- Чеснок – 1 головка
- Гвоздика – 4 соцветия
- Тмин – 1/2 чайной ложки
- Картофель – 4-5 штук
- Имбирь молотый – 1/2 чайной ложки
- Крупная соль
Для глазировки
- Мёд – 2 чайные ложки
- Соевый соус – 1/3 чайной ложки
- Апельсиновый сок – 2 столовые ложки
- Имбирь молотый – 1 чайная ложка
Айву нарезаем на сегменты. Чеснок чистим и режем произвольно. Картофель тоже нарезаем произвольно, но он не должен быть тоньше, чем куски айвы.
Массируем нашего гуся смесью соли, чеснока и молотого имбиря снаружи и изнутри. Затем наполняем гуся айвой и клюквой с тмином солью, гвоздикой и чесноком. Укладываем остатки айвы и картофеля на противень, солим, сверху помещаем гуся.
Разогреваем духовку до 200 градусов, помещаем туда противень, после 10 минут понижаем температуру до 180. Через полчаса начинаем поливать гуся тем жиром, который из него вытопится. И так – каждые десять минут.
Через полтора часа проверить на готовность. Проверять следует, проколов бедро, поскольку оно готовится дольше всего. Как только сок, вытекающий из бедра, станет прозрачным, надо смешать мёд, соевый соус, сок апельсина и имбирь, после обмазать гуся этой глазурью и дать ей прогреться ещё пять минут в духовке. После запекания – обернуть гуся фольгой и дать отдохнуть ещё полчаса.
Смотрите программу «Куки внуки» с ведущим Григорием Ляховецким на канале «Москва 24».